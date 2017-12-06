Миша, который сидел на крыше: как экс-президент Грузии чуть не прыгнул с высоты

После того, как к Михаилу Саакашвили на квартиру пришли с обыском и собирались задержать, начался настоящий паноптикум, который может закончиться совсем не смешно, ведь Саакашвили и тысячи его сторонников митингуют у стен Рады.
После того Саакашли прорвал украинскую границу в Польше и без паспорта попал в страну прошло уже три месяца. Почему арестовать его попытались только сейчас, разбирался корреспондент НТВ Алексей Петрушко.
Во вторник в прорыве границы Саакашвили тоже не обвиняли. И даже то, что он штурмовал Раду, устроил «михомайдан», также сошло бы ему с рук, говорили представители киевских властей, если б все эти выходки Саакашвили не спонсировал бы олигарх Сергей Курченко. Генпрокуратура даже опубликовала запись переговоров, как миллионер якобы договаривается с беглым грузином. Но на то он и беглый, что терять ему нечего. Поэтому Саакашвили и в этот раз побежал, только на крышу.
Банковская, Крещатик, Институтская, Грушевского. Теперь в революционном списке Киева есть еще одна улица: на улице Костельной квартирует Михаил Саакашвили. Возможно, крыша этого дома для опального политика теперь будет, как балкон особняка Матильды Кшесинской для Ленина: трибуна, с которой бывший губернатор Одесской области произнес свои первые «декабрьские тезисы».
Как Саакашвили удалось забраться на крышу, та еще головоломка. Можно представить себе ситуацию: рано утром к нему пришли с обысками. Спецназ то ли вежливо постучался, то ли стал ломать дверь, но Саакашвили как-то умудрился дать деру, прихватив с собой бутылку воды. А потом еще долго бегать, кричать и грозить спрыгнуть. Ну, просто Карлсон на крыше.
Представители спецслужб в итоге настигли Саакашвили, усадили в микроавтобус. Но машину тут же окружили сторонники политика. Кто-то даже попытался устоит акт самосожжения, но активиста быстро остановили. До СИЗО Саакашвили в итоге не добрался, оставив себе наручники на память.
Богдан Безпалько, политолог: «Вообще, задача у Порошенко не столько Саакашвили посадить, сколько выдавить его из политического пространства Украины. Потому что Саакашвили это, с одной стороны, головная боль, с другой — причина поссориться с другими более влиятельными силами».
Получается, что бывший одесский губернатор, как бы его не списывали, в итоге только выигрывает. Вот был, казалось всего лишь главой региона, но мог позволить себе пререкаться с самим главой МВД Украины Аваковым. Бывший соратник Порошенко лишил его гражданства, а теперь о нем говорят едва ли не больше чем о президенте. Даже Тимошенко перепутала, кто именно правит Украиной.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «Заставили президента Украины выйти на крышу дома… Президента Грузии, извините. Но неплохо было бы, если б Украины».
Искандер Хисамов, украинский политолог: «Он раскачивает обстановку, он снижает легитимность и авторитет власти и этим он опасен. В любом случае Саакашвили работает все-таки в интересах американских кураторов».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Во вторник в прорыве границы Саакашвили тоже не обвиняли. И даже то, что он штурмовал Раду, устроил «михомайдан», также сошло бы ему с рук, говорили представители киевских властей, если б все эти выходки Саакашвили не спонсировал бы олигарх Сергей Курченко. Генпрокуратура даже опубликовала запись переговоров, как миллионер якобы договаривается с беглым грузином. Но на то он и беглый, что терять ему нечего. Поэтому Саакашвили и в этот раз побежал, только на крышу.
Банковская, Крещатик, Институтская, Грушевского. Теперь в революционном списке Киева есть еще одна улица: на улице Костельной квартирует Михаил Саакашвили. Возможно, крыша этого дома для опального политика теперь будет, как балкон особняка Матильды Кшесинской для Ленина: трибуна, с которой бывший губернатор Одесской области произнес свои первые «декабрьские тезисы».
Как Саакашвили удалось забраться на крышу, та еще головоломка. Можно представить себе ситуацию: рано утром к нему пришли с обысками. Спецназ то ли вежливо постучался, то ли стал ломать дверь, но Саакашвили как-то умудрился дать деру, прихватив с собой бутылку воды. А потом еще долго бегать, кричать и грозить спрыгнуть. Ну, просто Карлсон на крыше.
Представители спецслужб в итоге настигли Саакашвили, усадили в микроавтобус. Но машину тут же окружили сторонники политика. Кто-то даже попытался устоит акт самосожжения, но активиста быстро остановили. До СИЗО Саакашвили в итоге не добрался, оставив себе наручники на память.
Богдан Безпалько, политолог: «Вообще, задача у Порошенко не столько Саакашвили посадить, сколько выдавить его из политического пространства Украины. Потому что Саакашвили это, с одной стороны, головная боль, с другой — причина поссориться с другими более влиятельными силами».
Получается, что бывший одесский губернатор, как бы его не списывали, в итоге только выигрывает. Вот был, казалось всего лишь главой региона, но мог позволить себе пререкаться с самим главой МВД Украины Аваковым. Бывший соратник Порошенко лишил его гражданства, а теперь о нем говорят едва ли не больше чем о президенте. Даже Тимошенко перепутала, кто именно правит Украиной.
Юлия Тимошенко, лидер партии «Батькивщина»: «Заставили президента Украины выйти на крышу дома… Президента Грузии, извините. Но неплохо было бы, если б Украины».
Искандер Хисамов, украинский политолог: «Он раскачивает обстановку, он снижает легитимность и авторитет власти и этим он опасен. В любом случае Саакашвили работает все-таки в интересах американских кураторов».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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