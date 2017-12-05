Саакашвили залез на крышу своего дома и угрожает броситься вниз: видео

Этим утром сотрудники СБУ вскрыли квартиру Михаила Саакашвили в Киеве на улице Костельная. Сотрудники генпрокуратуры проводят обыск.
Лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили ушел от правоохранителей через окно. Политик забрался на крышу 8-этажного дома, в котором проживает, и угрожает сброситься вниз. «Политик говорит, что если к нему прикоснутся, он прыгнет с крыши», — сообщается на сайте ТСН.
Возле дома Саакашвшили собралось уже довольно много его сторонников, они пытаются войти в дом, однако подъезд блокировали сотрудники СБУ. Как следует из видеотрансляции, которую виде с места событий один из ближайших соратников политика в Facebook, митингующие начали строить баррикады из мусорных баков. Полицейские держат оцепление.
С крыши дома Саакашвили обратился к своим сторонникам, призвав их не допустить «беззакония банды Порошенко», передает ТАСС.
Михаил Саакашвили: «Порошенко вор, Порошенко изменник народа Украины. Что бы со мной ни произошло… Народ, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться… Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды».
Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили проведение во вторник утром обысков в доме Саакашвили в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой уголовного производства. Как сообщало агентство УНН, политика подозревают в связях с окружением экс-президента Виктора Януковича, которое якобы финансирует киевские митинги последних дней.
Напомним, на днях в Киеве прошел марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne, которая вела трансляцию. Петиция за импичмент президента Украины, по данным Change.org, за месяц набрала более 100 тысяч подписей.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. По данным источников в силовых структурах Украины, власти приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.
Возле дома Саакашвшили собралось уже довольно много его сторонников, они пытаются войти в дом, однако подъезд блокировали сотрудники СБУ. Как следует из видеотрансляции, которую виде с места событий один из ближайших соратников политика в Facebook, митингующие начали строить баррикады из мусорных баков. Полицейские держат оцепление.
С крыши дома Саакашвили обратился к своим сторонникам, призвав их не допустить «беззакония банды Порошенко», передает ТАСС.
Михаил Саакашвили: «Порошенко вор, Порошенко изменник народа Украины. Что бы со мной ни произошло… Народ, я призываю выйти на улицы и продолжать бороться… Прошу украинцев не допустить моего похищения. Не допустите беззакония и воровства Порошенко и его банды».
Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили проведение во вторник утром обысков в доме Саакашвили в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой уголовного производства. Как сообщало агентство УНН, политика подозревают в связях с окружением экс-президента Виктора Януковича, которое якобы финансирует киевские митинги последних дней.
Напомним, на днях в Киеве прошел марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne, которая вела трансляцию. Петиция за импичмент президента Украины, по данным Change.org, за месяц набрала более 100 тысяч подписей.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. По данным источников в силовых структурах Украины, власти приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.
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