Глава МВД Украины призвал радикалов не блокировать редакцию телеканала в Киеве

Глава МВД Украины Аваков призвал телеканал NewsOne «прекратить провоцировать людей», а радикалов — открыть проезд к редакции.
Украинским радикалам следует прекратить блокировку телеканала NewsOne, чтобы не делать «из негодников страдальцев». Об этом в понедельник на своей странице в Twitter заявил глава МВД страны Арсен Аваков. При этом министр назвал владельца телеканала, депутата Верховной рады Евгения Мураева мерзавцем и обвинил редакцию в том, что она провоцирует граждан.
Напомним, в воскресенье вечером радикалы в масках заблокировали въезд в бизнес-центр, где находится редакция NewsOne. По мнению руководства и сотрудников телеканала, инцидент связан с тем, что NewsOne транслировал марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. Акция была организована Михаилом Саакашвили.
Сами активисты обвинили телеканал в «российской пропаганде» и заявили, что не уйдут до тех пор, пока его владелец не принесет извинения «небесной сотне» — погибшим на Майдане в феврале 2014 года.
В настоящее время радикалы остаются у здания NewsOne. Они даже развели огонь в бочке, чтобы согреться, сообщает телеканал.
1. Мураев мерзавец и провокатор.— Arsen Avakov (@AvakovArsen) 4 декабря 2017 г.
2. Обращаюсь к протестующим — Блокирование NewsOne нужно прекратить — не стоит из негодников делать страдальцев.
3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей.
4. Нацполиция примет решение по 1–3 в пределах компетенции.
Напомним, в воскресенье вечером радикалы в масках заблокировали въезд в бизнес-центр, где находится редакция NewsOne. По мнению руководства и сотрудников телеканала, инцидент связан с тем, что NewsOne транслировал марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. Акция была организована Михаилом Саакашвили.
Сами активисты обвинили телеканал в «российской пропаганде» и заявили, что не уйдут до тех пор, пока его владелец не принесет извинения «небесной сотне» — погибшим на Майдане в феврале 2014 года.
В настоящее время радикалы остаются у здания NewsOne. Они даже развели огонь в бочке, чтобы согреться, сообщает телеканал.
Комментарии