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    Глава МВД Украины призвал радикалов не блокировать редакцию телеканала в Киеве

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    • Фото: @ukr_united / twitter.com
    Глава МВД Украины призвал радикалов не блокировать редакцию телеканала в Киеве

    Глава МВД Украины призвал радикалов не блокировать редакцию телеканала в Киеве

    Глава МВД Украины призвал радикалов не блокировать редакцию телеканала в Киеве
  • Фото: @ukr_united / twitter.com

    • Глава МВД Украины Аваков призвал телеканал NewsOne «прекратить провоцировать людей», а радикалов — открыть проезд к редакции.

    Украинским радикалам следует прекратить блокировку телеканала NewsOne, чтобы не делать «из негодников страдальцев». Об этом в понедельник на своей странице в Twitter заявил глава МВД страны Арсен Аваков. При этом министр назвал владельца телеканала, депутата Верховной рады Евгения Мураева мерзавцем и обвинил редакцию в том, что она провоцирует граждан.


    Напомним, в воскресенье вечером радикалы в масках заблокировали въезд в бизнес-центр, где находится редакция NewsOne. По мнению руководства и сотрудников телеканала, инцидент связан с тем, что NewsOne транслировал марш за импичмент президента страны Петра Порошенко. Акция была организована Михаилом Саакашвили.

    Сами активисты обвинили телеканал в «российской пропаганде» и заявили, что не уйдут до тех пор, пока его владелец не принесет извинения «небесной сотне» — погибшим на Майдане в феврале 2014 года.

    В настоящее время радикалы остаются у здания NewsOne. Они даже развели огонь в бочке, чтобы согреться, сообщает телеканал.

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