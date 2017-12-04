Глава МВД Украины призвал радикалов не блокировать редакцию телеканала в Киеве

1. Мураев мерзавец и провокатор.

2. Обращаюсь к протестующим — Блокирование NewsOne нужно прекратить — не стоит из негодников делать страдальцев.

3. Владельцам и редакторам канала стоит прекратить провоцировать людей.

4. Нацполиция примет решение по 1–3 в пределах компетенции.