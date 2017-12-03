В Киеве радикалы заблокировали телеканал за «российскую пропаганду»

Здание NewsOne в Киеве заблокировано неизвестными в военной форме. Об этом сообщается на сайте украинского телеканала.
Радикалы перегородили въезд в офис колючей проволокой и мешками с неизвестным содержимым.
Редакция телеканала полагает, что инцидент связан с трансляцией марша за импичмент Порошенко, организованного Михаилом Саакашвили.
Сами активисты заявляют, что решили провести акцию, поскольку канал осуществляет «российскую пропаганду».
Депутат Рады и руководитель канала Евгений Мураев выразил мнение, что за блокированием здания стоят люди националиста Дмитрия Корчинского. Сам Корчинский на своей странице в Facebook назвал NewsOne «пророссийским».
Редакция телеканала полагает, что инцидент связан с трансляцией марша за импичмент Порошенко, организованного Михаилом Саакашвили.
Сами активисты заявляют, что решили провести акцию, поскольку канал осуществляет «российскую пропаганду».
Депутат Рады и руководитель канала Евгений Мураев выразил мнение, что за блокированием здания стоят люди националиста Дмитрия Корчинского. Сам Корчинский на своей странице в Facebook назвал NewsOne «пророссийским».
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