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    В Киеве радикалы заблокировали телеканал за «российскую пропаганду»

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    В Киеве радикалы заблокировали телеканал за «российскую пропаганду»

    В Киеве радикалы заблокировали телеканал за «российскую пропаганду»

    Здание NewsOne в Киеве заблокировано неизвестными в военной форме. Об этом сообщается на сайте украинского телеканала.

    Радикалы перегородили въезд в офис колючей проволокой и мешками с неизвестным содержимым.

    Редакция телеканала полагает, что инцидент связан с трансляцией марша за импичмент Порошенко, организованного Михаилом Саакашвили.

    Сами активисты заявляют, что решили провести акцию, поскольку канал осуществляет «российскую пропаганду».

    Депутат Рады и руководитель канала Евгений Мураев выразил мнение, что за блокированием здания стоят люди националиста Дмитрия Корчинского. Сам Корчинский на своей странице в Facebook назвал NewsOne «пророссийским».

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