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    Саакашвили приехал «на помощь» к офису заблокированного в Киеве телеканала

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили приехал «на помощь» к офису заблокированного в Киеве телеканала

    Саакашвили приехал «на помощь» к офису заблокированного в Киеве телеканала

    Саакашвили приехал «на помощь» к офису заблокированного в Киеве телеканала
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Неизвестные радикалы в военной форме заблокировали офис украинского телеканала NewsOne. Михаил Саакашвили прибыл «на помощь» журналистам.

    Радикалы перекрыли все входы в офис мешками с неизвестным содержимым и колючей проволокой. Свои действия они объяснили несогласием с политикой телеканала. В результате все программы NewsOne были отменены из-за блокады. Канал начал транслировать происходящее у своего офиса.

    В редакции телеканала полагают, что действия радикалов могут быть связаны с трансляцией «марша импичмента», который организовал Михаил Саакашвили. Сам бывший губернатор Одесской области и экс-президент Грузии в своем Facebook сообщил, что выехал «на помощь» к офису NewsOne.

    Михаил Саакашвили: «Сейчас в центре Киева был самый грандиозный митинг со времен Майдана. И все каналы отказались это освещать. И единственный канал, который пускал это в прямом эфире, — это NewsOne. Сейчас под канал пришли какие-то титушки и блокируют, чтоб их наказать, чтоб NewsOne не показывал правду».

    Позже в эфире NewsOne появилась трансляция того, как Саакашвили общается с людьми, заблокировавшими здание. Как выяснилось, они требуют официальных извинений от депутата Рады Евгения Мураева, которого называют собственником NewsOne. Ранее парламентарий, выступая на одном из каналов, назвал «Евромайдан» государственным переворотом. По-видимому, именно это заявление вызвало недовольство радикалов.

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 3 декабря 2017 г.


    Напомним, что сегодня днем в центре Киева состоялся марш сторонников Саакашвили, которые вышли на улицы с требованием импичмента Порошенко. По данным СМИ, акция собрала около трех тысяч человек. Сам экс-губернатор Одесской области утверждает, что демонстрация собрала «минимум 50–60-70 тысяч человек».

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