Сторонники Саакашвили вышли на марш в Киеве с требованием импичмента Порошенко

Более тысячи сторонников бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили приняли участие в «марше за импичмент» в центре Киева.
Активисты около 12:00 по местному времени собрались в парке им. Тараса Шевченко. Оттуда организованная колонна, в которой более тысячи человек, двинулась в сторону Европейской площади.
Маршрут движения проходит по проезжей части бульвара Тараса Шевченко, который заранее был перекрыт для автомобилей сотрудниками полиции. Колонну возглавил сам лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили. Его сторонники, как передает ТАСС, начали выкрикивать лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Банду прочь, прочь барыг», «Импичмент вместо революции», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Киев, вставай».
На центральных улицах Киева полицейские усилили охрану, увеличено количество пеших патрулей.
Саакашвили ранее заявлял, что «марш за импичмент» — это шанс мирным и законным путем остановить «сползание Украины в диктатуру». Он обвинил действующие власти в преследовании политических оппонентов, массовом нарушении прав человека, а также в том, что они грабят армию, загоняют в нищету пенсионеров и лишают молодежь достойного будущего.
Маршрут движения проходит по проезжей части бульвара Тараса Шевченко, который заранее был перекрыт для автомобилей сотрудниками полиции. Колонну возглавил сам лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили. Его сторонники, как передает ТАСС, начали выкрикивать лозунги «Импичмент», «Нет коррупции, нет Порошенко», «Банду прочь, прочь барыг», «Импичмент вместо революции», «Вместе нас много, нас не преодолеть», «Киев, вставай».
На центральных улицах Киева полицейские усилили охрану, увеличено количество пеших патрулей.
Саакашвили ранее заявлял, что «марш за импичмент» — это шанс мирным и законным путем остановить «сползание Украины в диктатуру». Он обвинил действующие власти в преследовании политических оппонентов, массовом нарушении прав человека, а также в том, что они грабят армию, загоняют в нищету пенсионеров и лишают молодежь достойного будущего.
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