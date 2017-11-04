Саашкашвили заплатил штраф за незаконное пересечение границы Украины

Адвокат
экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили рассказал, что его подзащитный заплатил штраф за незаконное пересечение границы.
Адвокат Маркиян Галабала подтвердил изданию «Украинские новости», что бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заплатил штраф за незаконное пересечение границы.
Чтобы совершить транзакцию, Саакашвили воспользовался услугами банка, отметил Галабала.
Ранее суд признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил штраф в размере 3400 гривен.
Напомним, в июле президент Украины Пётр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства. В Киеве пояснили, что при получении паспорта политик предоставил о себе ложные сведения. 10 сентября с помощью сторонников Саакашвили прорвался через кордоны пограничников и прошел на украинскую территорию. Правоохранители возбудили в отношении политика дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка. В начале октября стало известно, что экс-президент Грузии добивается получения статуса политического беженца на Украине.
За последний месяц Михаил Саакашвили провел в Киеве несколько оппозиционных митингов.
Чтобы совершить транзакцию, Саакашвили воспользовался услугами банка, отметил Галабала.
Ранее суд признал Михаила Саакашвили виновным в незаконном пересечении границы Украины и назначил штраф в размере 3400 гривен.
Напомним, в июле президент Украины Пётр Порошенко лишил Михаила Саакашвили гражданства. В Киеве пояснили, что при получении паспорта политик предоставил о себе ложные сведения. 10 сентября с помощью сторонников Саакашвили прорвался через кордоны пограничников и прошел на украинскую территорию. Правоохранители возбудили в отношении политика дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка. В начале октября стало известно, что экс-президент Грузии добивается получения статуса политического беженца на Украине.
За последний месяц Михаил Саакашвили провел в Киеве несколько оппозиционных митингов.
Комментарии