Порошенко оставил Украину на растерзание оппозиции и радикалам

Президент Украины ездит по американскому континенту, просит у американцев оружие, у канадцев — понимания, оставив Украину в хаосе.
Новая поездка президента Украины Петра Порошенко в США обставлена с большой помпой. На целый час он был допущен к Дональду Трампу. Тот сперва заявил: «Украина не самое легкое место для жизни», но потом смягчился. Впрочем, боевого оружия Америка Украине пока не дает. Украинский президент полетел в Канаду, и там обещали изучить вопрос поставки Киеву летального вооружения. Порошенко нужно именно западное оружие — как символ.
Тем временем в Киеве в центре событий оказался Саакашвили. Он путешествует от митинга к митингу. Там голодающим врачам посочувствует, там обманутых вкладчиков обнадежит. Пока на Украине никто не может понять, какая роль уготована для него Вашингтоном. Ясно одно: Киеву приказано Саакашвили не трогать. Ему выписали небольшой штраф за незаконное пересечение границы, а ведь по закону могли посадить в тюрьму. Теперь с его помощью к власти рвется команда Тимошенко и Наливайченко.
Кроме того, продолжают поступать сообщения, что украинские радикалы требуют нового Майдана и уже готовы идти врукопашную с армией. В Одессе неонацисты штурмуют горсовет, требуют отставки мэраобвиняя его в пожаре в детском лагере, где погибли две девочки. Но, скорее всего, эта трагедия стала лишь повождом для демонстрации силы. Полиция сначала отбивалась, затем, очевидно, подчиняясь приказу, прекратила сопротивление.
В начале недели необандеровцы уже пытались захватить здание районного суда в Одессе, чтобы линчевать активистов «Антимайдана» и судей, которые их оправдали. Три года активисты отсидели в СИЗО по ложному обвинению. Их товарищей бандеровцы расстреливали на Греческой площади Одессы, жгли в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года. Но убийцы остались на свободе, а двоих из оправданных СБУ задержала снова, обвинив в сепаратизме. Остальных вывели через черный ход, затолкали в машину и высадили за городом на трассе. Одного из активистов радикалы выследили и избили, он получил черепно-мозговую травму.
Еще одна проблема Украины — массовая эмиграция. На этой неделе вышла свежая статистика. Социологи выяснили: 54 процента молодых украинцев намерены уехатьна Запад. Пресловутый «безвиз» подстегнул отток из страны рабочих рук. Раньше ехали в Польшу, теперь некоторые добрались до Швеции и собирают там морошку и чернику. Такая вот незатейливая реализация украинской мечты.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
Тем временем в Киеве в центре событий оказался Саакашвили. Он путешествует от митинга к митингу. Там голодающим врачам посочувствует, там обманутых вкладчиков обнадежит. Пока на Украине никто не может понять, какая роль уготована для него Вашингтоном. Ясно одно: Киеву приказано Саакашвили не трогать. Ему выписали небольшой штраф за незаконное пересечение границы, а ведь по закону могли посадить в тюрьму. Теперь с его помощью к власти рвется команда Тимошенко и Наливайченко.
Кроме того, продолжают поступать сообщения, что украинские радикалы требуют нового Майдана и уже готовы идти врукопашную с армией. В Одессе неонацисты штурмуют горсовет, требуют отставки мэраобвиняя его в пожаре в детском лагере, где погибли две девочки. Но, скорее всего, эта трагедия стала лишь повождом для демонстрации силы. Полиция сначала отбивалась, затем, очевидно, подчиняясь приказу, прекратила сопротивление.
В начале недели необандеровцы уже пытались захватить здание районного суда в Одессе, чтобы линчевать активистов «Антимайдана» и судей, которые их оправдали. Три года активисты отсидели в СИЗО по ложному обвинению. Их товарищей бандеровцы расстреливали на Греческой площади Одессы, жгли в Доме Профсоюзов 2 мая 2014 года. Но убийцы остались на свободе, а двоих из оправданных СБУ задержала снова, обвинив в сепаратизме. Остальных вывели через черный ход, затолкали в машину и высадили за городом на трассе. Одного из активистов радикалы выследили и избили, он получил черепно-мозговую травму.
Еще одна проблема Украины — массовая эмиграция. На этой неделе вышла свежая статистика. Социологи выяснили: 54 процента молодых украинцев намерены уехатьна Запад. Пресловутый «безвиз» подстегнул отток из страны рабочих рук. Раньше ехали в Польшу, теперь некоторые добрались до Швеции и собирают там морошку и чернику. Такая вот незатейливая реализация украинской мечты.
Подробности — в материале корреспондента НТВ Романа Соболя.
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