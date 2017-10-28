Саакашвили заявил о подготовке его ареста и экстрадиции в Грузию

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили сообщил, что Генеральная прокуратура Украины готовит документы для его ареста и экстрадиции в Грузию.
Михаил Саакашвили сообщил на своей странице в Facebook, что процессом подготовки его ареста и экстрадиции занимается генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.
Михаил Саакашвили: «В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства. Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда».
В июле президент Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентябре бывший одесский губернатор вернулся на Украину — он пересек границу в окружении своих сторонников, которые прорвали оцепление пограничников.
На этой неделе стало известно, что Саакашвили было отказано в предоставлении статуса беженца, поэтому нет никаких причин, которые делают невозможной его депортацию или экстрадицию. Ему дали 30 дней на то, чтобы он добровольно покинул страну. Между там сам экс-президент Грузии заявил, что намерен обжаловать решение о лишении гражданства, и повторно подал заявление о дополнительной защите на Украине.
Михаил Саакашвили: «В эти дни генпрокурор Луценко запустил процесс подготовки документов с целью моего ареста и экстрадиции в Грузию за действия периода моего президентства. Действительно, кому как не Луценко этим заниматься, он же реально был лучшим знатоком моих дел во время президентства. Спасибо, Юрий Витальевич, за вашу высокую оценку моего скромного труда».
В июле президент Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В сентябре бывший одесский губернатор вернулся на Украину — он пересек границу в окружении своих сторонников, которые прорвали оцепление пограничников.
На этой неделе стало известно, что Саакашвили было отказано в предоставлении статуса беженца, поэтому нет никаких причин, которые делают невозможной его депортацию или экстрадицию. Ему дали 30 дней на то, чтобы он добровольно покинул страну. Между там сам экс-президент Грузии заявил, что намерен обжаловать решение о лишении гражданства, и повторно подал заявление о дополнительной защите на Украине.
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