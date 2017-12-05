Саакашвили повел сторонников к Раде «освобождать страну от Порошенко»

Лидер украинского «Движения новых сил» Михаил Саакашвили призвал своих сторонников «начать процесс освобождения страны от Порошенко».
Михаил Саакашвили, которого только что вывели из взломанного автобуса силовиков, выступил в центре Киева с речью, в которой призвал требовать импичмента президента страны Порошенко, после чего повел своих сторонников к зданию Верховной рады в центре Киева.
Михаил Саакашвили: «Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, требовать импичмент президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент».
Сразу после того, как протестующие освободили политика из автобуса силовиков, Саакашвили поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал всех открыто выражать протест и ничего не бояться.
Михаил Саакашвили: «Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину, но и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам».
Напомним, сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали экс-президента Грузии. Его сняли с крыши 8-этажного дома, куда от залез, спасаясь от силовиков, пришедших к нему в квартиру с обыском. После этого начались столкновения собравшихся возле дома сторонников Саакашвили с полицией и спецназом. Автобус, в котором пытались увезти задержанного, был блокирован, ему проткнули колеса и разбили лобовое стекло. Протестующие стали разбирать брусчатку и строить баррикады. Силовики применили слезоточивый газ, но это не помогло. В итоге протестующие взломали двери автобуса и вывели Саакашвили.
Между тем Михаилу Саакашвили, который в последнее время организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко, уже предъявили обвинение по делу о «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Власти заявляют, что митинги Саакашвили финансировались представителями прежней власти.
Михаил Саакашвили: «Я призываю всех идти к парламенту Украины и требовать ответ за унижение Украины, за унижение народа, требовать импичмент президента Украины. Идем в парламент требовать импичмент».
Сразу после того, как протестующие освободили политика из автобуса силовиков, Саакашвили поблагодарил своих сторонников за поддержку и призвал всех открыто выражать протест и ничего не бояться.
Михаил Саакашвили: «Я останусь бороться в Украине, умру за Украину, потому что я обязан вам не только возвращением на Украину, но и сейчас своей свободой. Моя жизнь принадлежит вам».
Напомним, сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали экс-президента Грузии. Его сняли с крыши 8-этажного дома, куда от залез, спасаясь от силовиков, пришедших к нему в квартиру с обыском. После этого начались столкновения собравшихся возле дома сторонников Саакашвили с полицией и спецназом. Автобус, в котором пытались увезти задержанного, был блокирован, ему проткнули колеса и разбили лобовое стекло. Протестующие стали разбирать брусчатку и строить баррикады. Силовики применили слезоточивый газ, но это не помогло. В итоге протестующие взломали двери автобуса и вывели Саакашвили.
Между тем Михаилу Саакашвили, который в последнее время организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко, уже предъявили обвинение по делу о «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Власти заявляют, что митинги Саакашвили финансировались представителями прежней власти.
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