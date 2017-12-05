Спецназ применил слезоточивый газ против сторонников Саакашвили

На улицу, где заблокирован микроавтобусу с задержанным Саакашвили , выдвинулись дополнительные силы спецназа. Полиция задержала нескольких человек. Есть пострадавшие.
Противостояние правоохранителей, задержавших Михаила Саакашвили, и сторонников политика продолжается, был применен слезоточивый газ. На место событий прибыл дополнительный отряд спецназовцев, им пытались противостоять активисты, возникла потасовка.
Правоохранители сейчас заблокировали живой стеной движение по улице Трехсвятительской и отбивают атаки толпы, которая пытается прорваться к машине с задержанным Саакашвили. У микроавтобуса разбито лобовое стекло и пробиты колеса.
Тем временем рядом с автобусом, в котором сидит оппозиционер, начался импровизированный митинг. Там выступают соратники Саакашвили — народные депутаты Рады Мустафа Найем, Виктор Чумак и другие.
В МВД Украины сообщают о задержании нескольких человек, в их числе — женщина, разбившая камнем стекло полицейской машины. Также пострадали несколько полицейских, им потребовалась медпомощь.
Этим утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже силовики задержали политика, посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину.
В Кремле отметили, что с удивлением и интересом следят за происходящим в Киеве, однако комментировать сделанные на крыше дома заявления не считают нужным. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Саакашвили, который преодолел тернистый путь в политике от поедания галстука до залезания на крышу, попал «в сложную ситуацию».
Правоохранители сейчас заблокировали живой стеной движение по улице Трехсвятительской и отбивают атаки толпы, которая пытается прорваться к машине с задержанным Саакашвили. У микроавтобуса разбито лобовое стекло и пробиты колеса.
Тем временем рядом с автобусом, в котором сидит оппозиционер, начался импровизированный митинг. Там выступают соратники Саакашвили — народные депутаты Рады Мустафа Найем, Виктор Чумак и другие.
В МВД Украины сообщают о задержании нескольких человек, в их числе — женщина, разбившая камнем стекло полицейской машины. Также пострадали несколько полицейских, им потребовалась медпомощь.
Этим утром в квартире Саакашвили прошел обыск, по данным СМИ, из-за подозрения относительно финансирования протестных акций с его участием бывшим окружением экс-президента Виктора Януковича. Во время обыска Саакашвили забрался на крышу 8-этажного дома, где проживает, и грозился спрыгнуть вниз. Позже силовики задержали политика, посадили в машину и попытались увезти, однако сторонники политика устроили беспорядки и заблокировали машину.
В Кремле отметили, что с удивлением и интересом следят за происходящим в Киеве, однако комментировать сделанные на крыше дома заявления не считают нужным. Пресс-секретарь президента РФ также отметил, что Саакашвили, который преодолел тернистый путь в политике от поедания галстука до залезания на крышу, попал «в сложную ситуацию».
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