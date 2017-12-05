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    Саакашвили обвинили в содействии преступным организациям

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    Саакашвили обвинили в содействии преступным организациям

    Саакашвили обвинили в содействии преступным организациям

    Лидеру украинского «Движения новых сил» Михаилу Саакашвили, задержанному сегодня в Киеве, предъявили обвинение по делу о «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности».

    Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Генеральной прокуратурой задержали экс-президента Грузии после того, как утром он забрался на крышу 8-этажного дома. Таким образом он пытался сбежать от силовиков, которые пришли к нему в квартиру с обыском. Находясь на крыше, Саакавшили грозил броситься вниз, однако его оттащили от края и задержали. Планируется, что скоро его доставят на допрос. По предъявленной статье Саакашвили грозит до пяти лет тюрьмы.

    Михаил Саакашвили, поддержавший «Евромайдан» в 2014 году, был назначен губернатором Одесской области, однако отношения с киевскими властями у него не сложились, он был отправлен в отставку. В последнее время Саакашвили со своими сторонниками организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко.

    смотретьСторонники Саакашвили вышли на марш в Киеве с требованием импичмента Порошенко
    Сторонники Саакашвили вышли на марш в Киеве с требованием импичмента Порошенко
    По данным агентства УНИАН, сегодняшние обыски у него проводятся в рамках дела о финансировании митингов, организованных партией Саакашвили, представителями прежней власти.

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