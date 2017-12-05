Угрожавший броситься с крыши Саакашвили задержан

Полицейские сняли
экс-президента Грузии, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили с крыши 8-этажного дома в Киеве.
Силовики оттащили Михаила Саакашвили от края крыши и задержали, сообщает с места событий на улице Костельная в Киеве украинский портал Lb.ua.
Депутат Верховной рады Виктор Чумак подтвердил ТАСС задержание лидера «Движения новых сил».
Ранее сотрудники СБУ взломали дверь в квартиру Саакашвили, а сотрудники генпрокуратуры провели обыск. Политик ушел от правоохранителей через окно, забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал спрыгнуть вниз, как только к нему прикоснутся полицейские. Оппозиционер провел на крыше несколько минут, пил воду и кричал про «беззаконие банды Порошенко», призывая соратников не допустить своего похищения и продолжать бороться.
Возле дома Саакашвшили собралось много его сторонников, сначала они пытались прорваться в дом, однако подъезд блокировали сотрудники СБУ. Как следует из видеотрансляции, которую вел с места событий один из ближайших соратников политика в Facebook, митингующие даже пытались строить баррикады из мусорных баков, произошли стычки с полицией.
Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили проведение во вторник утром обысков в доме Саакашвили в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой уголовного производства. Как сообщало агентство УНН, политика подозревают в связях с окружением экс-президента Виктора Януковича, которое якобы финансирует киевские митинги последних дней.
Напомним, на днях в Киеве прошел марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne, которая вела трансляцию. Петиция за импичмент президента Украины на сайте Change.org за месяц набрала более 100 тысяч подписей.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. По данным источников в силовых структурах Украины, власти приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.
Депутат Верховной рады Виктор Чумак подтвердил ТАСС задержание лидера «Движения новых сил».
Ранее сотрудники СБУ взломали дверь в квартиру Саакашвили, а сотрудники генпрокуратуры провели обыск. Политик ушел от правоохранителей через окно, забрался на крышу 8-этажного дома и угрожал спрыгнуть вниз, как только к нему прикоснутся полицейские. Оппозиционер провел на крыше несколько минут, пил воду и кричал про «беззаконие банды Порошенко», призывая соратников не допустить своего похищения и продолжать бороться.
Возле дома Саакашвшили собралось много его сторонников, сначала они пытались прорваться в дом, однако подъезд блокировали сотрудники СБУ. Как следует из видеотрансляции, которую вел с места событий один из ближайших соратников политика в Facebook, митингующие даже пытались строить баррикады из мусорных баков, произошли стычки с полицией.
Ранее в Службе безопасности Украины подтвердили проведение во вторник утром обысков в доме Саакашвили в рамках расследуемого Генеральной прокуратурой уголовного производства. Как сообщало агентство УНН, политика подозревают в связях с окружением экс-президента Виктора Януковича, которое якобы финансирует киевские митинги последних дней.
Напомним, на днях в Киеве прошел марш за импичмент Порошенко, организованный Михаилом Саакашвили. После этого люди в масках заблокировали редакцию украинского телеканала NewsOne, которая вела трансляцию. Петиция за импичмент президента Украины на сайте Change.org за месяц набрала более 100 тысяч подписей.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины из Польши. Суд признал его виновным в незаконном пересечении границы и назначил штраф в размере около 130 долларов. По данным источников в силовых структурах Украины, власти приняли решение депортировать Саакашвили из страны до конца года. Сам Саакашвили считает свою депортацию в Грузию невозможной.
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