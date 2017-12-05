Толпа освободила Саакавшили из автобуса силовиков

Сторонники лидера украинского «Движения новых сил» Михаила Саакашвили, задержанного в Киеве сотрудниками СБУ и Генпрокуратуры, отбили его у силовиков.
Сторонники Саакашвили взломали заднюю дверь автобуса, в котором правоохранители пытались увезти политика, освободили его и, взяв в плотное кольцо, повели по улице.
Напомним, сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали экс-президента Грузии. Его сняли с крыши 8-этажного дома, куда от залез, спасаясь от силовиков, пришедших к нему в квартиру с обыском. После этого начались столкновения собравшихся возле дома сторонников Саакашвили с полицией и спецназом. Автобус, в котором пытались увезти задержанного, был блокирован, ему проткнули колеса и разбили лобовое стекло. Протестующие стали разбирать брусчатку и строить баррикады. Силовики применили слезоточивый газ, но это не помогло.
Между тем Михаилу Саакашвили, который в последнее время организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко, уже предъявили обвинение по делу о «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Власти заявляют, что митинги Саакашвили финансировались представителями прежней власти.
Напомним, сегодня утром сотрудники Службы безопасности Украины совместно с Генеральной прокуратурой задержали экс-президента Грузии. Его сняли с крыши 8-этажного дома, куда от залез, спасаясь от силовиков, пришедших к нему в квартиру с обыском. После этого начались столкновения собравшихся возле дома сторонников Саакашвили с полицией и спецназом. Автобус, в котором пытались увезти задержанного, был блокирован, ему проткнули колеса и разбили лобовое стекло. Протестующие стали разбирать брусчатку и строить баррикады. Силовики применили слезоточивый газ, но это не помогло.
Между тем Михаилу Саакашвили, который в последнее время организовывал в Киеве митинги против президента Петра Порошенко, уже предъявили обвинение по делу о «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Власти заявляют, что митинги Саакашвили финансировались представителями прежней власти.
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