Захарова написала сказку о Саакашвили, Малыше и Карлсоне

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в шутливой форме прокомментировала ситуацию с
экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили.
Захарова написала сказку о Карлсоне, Малыше и Саакашвили и опубликовала ее на своей странице в Facebook. В придуманной дипломатом сказке Карлсон задается вопросом: что Саакашвили делает на крыше без пропеллера. А Малыш находит свой остроумный ответ.
Мария Захарова: « — Малыш, а кто это? — спросил Карлсон своего друга, всматриваясь в мешковатый силуэт на соседней крыше.
— Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы, — зевая ответил Малыш.
— А что он делает на крыше? — еще более озадаченно произнес Карлсон. — У него же нет пропеллера?
— Пропеллера нет, зато топливо отменное! — мечтательно произнес Малыш».
Напомним, сегодня утром сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали Саакавшили в его квартире по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Политика сняли с крыши 8-этажного дома, куда от залез, спасаясь от силовиков.
После этого начались столкновения собравшихся возле дома сторонников Саакашвили с полицией и спецназом. Автобус, в котором пытались увезти задержанного, был блокирован, ему проткнули колеса и разбили лобовое стекло. Силовики применили слезоточивый газ, но это не помогло. В итоге протестующие взломали двери автобуса и отбили Саакашвили у правоохранителей.
Освобожденный Саакашвили выступил с речью, в которой призвал требовать импичмента президента страны Порошенко, и повел своих сторонников к зданию Верховной рады в центре Киева. Возле украинского парламента уже начали возводить баррикады. Там устанавливают деревянные ежи, огромные растяжки с лозунгом «Украина без олигархов» и раскладывают автомобильные шины.
Мария Захарова: « — Малыш, а кто это? — спросил Карлсон своего друга, всматриваясь в мешковатый силуэт на соседней крыше.
— Сложно сказать: то ли президент Грузии, то ли мэр Одессы, — зевая ответил Малыш.
— А что он делает на крыше? — еще более озадаченно произнес Карлсон. — У него же нет пропеллера?
— Пропеллера нет, зато топливо отменное! — мечтательно произнес Малыш».
Напомним, сегодня утром сотрудники СБУ и Генпрокуратуры задержали Саакавшили в его квартире по обвинению в «содействии участникам преступных организаций и сокрытии их преступной деятельности». Политика сняли с крыши 8-этажного дома, куда от залез, спасаясь от силовиков.
После этого начались столкновения собравшихся возле дома сторонников Саакашвили с полицией и спецназом. Автобус, в котором пытались увезти задержанного, был блокирован, ему проткнули колеса и разбили лобовое стекло. Силовики применили слезоточивый газ, но это не помогло. В итоге протестующие взломали двери автобуса и отбили Саакашвили у правоохранителей.
Освобожденный Саакашвили выступил с речью, в которой призвал требовать импичмента президента страны Порошенко, и повел своих сторонников к зданию Верховной рады в центре Киева. Возле украинского парламента уже начали возводить баррикады. Там устанавливают деревянные ежи, огромные растяжки с лозунгом «Украина без олигархов» и раскладывают автомобильные шины.
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