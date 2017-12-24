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    В Киеве произошла потасовка между националистами и противниками Саакашвили

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    • Фото: Оксана Коваленко, Евгений Руденко
    В Киеве произошла потасовка между националистами и противниками Саакашвили

    В Киеве произошла потасовка между националистами и противниками Саакашвили

    В Киеве произошла потасовка между националистами и противниками Саакашвили
  • Фото: Оксана Коваленко, Евгений Руденко

    • В центре Киева произошло столкновение между бойцами нацбатальона «Азов» и участниками акции «Кофе на Крещатике», которые выступают против еженедельных протестов сторонников лидера партии «Движение новых сил» Михаила Саакашвили.

    По данным ТАСС, радикалы устроили словесную перепалку с советником Порошенко Юрием Бирюковым. Во время спора один из участников акции «Кофе на Крещатике» толкнул бойца «Азова», и началась потасовка. Самого Бирюкова оттащили в сторону, после он исчез с места происшествия.

    Сообщается также, что украинские националисты вывесили на ТРЦ «Глобус», расположенном на майдане, баннер «Мишу — в Грузию. Петю — в Гагаузию» и зажгли файеры.

    В самом торговом центре наблюдается небольшое задымление. Посетителей при этом не эвакуируют. Правоохранители в конфликт не вступают.

    Ранее сообщалось, что киевские власти в ответ на протесты сторонников Саакашвили решили провести свою акцию «Кофе на Крещатике». В связи с этим Саакашвили призвал своих сторонников не только «держаться подальше от любителей порошенковского кофе», но и не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты с участниками акции. Однако, несмотря на его призывы, в парке Тараса Шевченко уже начали собираться сторонники «Движения новых сил». Сейчас они ведут переговоры с Нацгвардией по организации пешего марша по проезжей части до майдана Независимости.

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    Напомним, сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко. Не обходится и без инцидентов и столкновений с полицией. Так, в прошлые выходные митингующие пошли на штурм Октябрьского дворца, где проходил концерт. В результате пострадали 60 правоохранителей.

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