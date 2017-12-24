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    Саакашвили призвал «держаться подальше от любителей порошенковского кофе»

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    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    Саакашвили призвал «держаться подальше от любителей порошенковского кофе»

    Саакашвили призвал «держаться подальше от любителей порошенковского кофе»

    Саакашвили призвал «держаться подальше от любителей порошенковского кофе»
  • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • Михаил Саакашвили заявил, что Пётр Порошенко стал похож на Виктора Януковича, и обвинил президента Украины в организации «антимайдана».

    Экс-президент Грузии обратил внимание на то, что сегодня власти решили организовать свою акцию в центре Киева в ответ на протесты сторонников Саакашвили.

    Михаил Саакашвили: «Порошенко очень во многом стал похож на Януковича и сегодня дополнил эти параллели еще одним зеркальным шагом — он выводит на Крещатик „антимайдан“ под видом „выпить кофе“. Поскольку они ждали на это воскресенье наш очередной марш за импичмент, эта провокация была запланирована еще неделю назад».

    В связи с этим опальный политик в своем Facebook призвал своих сторонников не только «держаться подальше от любителей порошенковского кофе», но и не поддаваться на провокации и не вступать в конфликты с участниками акции.

    Михаил Саакашвили: «Я хочу попросить наших сторонников или просто раздраженных этим шагом власти граждан: ни в коем случае не реагируйте на провокацию. Власть, которая собирает в свою защиту „антимайдан“, быстро и бесславно закончит».

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    Напомним, сторонники Саакашвили по воскресеньям проводят в центре Киева акции с требованием импичмента Петра Порошенко. Не обходится и без инцидентов и столкновений с полицией. Так, в прошлые выходные митингующие пошли на штурм Октябрьского дворца, где проходил концерт. В результате пострадали 60 правоохранителей.

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