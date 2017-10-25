Саакашвили вручили документы о лишении его гражданства Украины

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что получил сегодня документы о лишении его украинского гражданства.
Как сообщает УНН, теперь политик собирается обжаловать это решение.
Михаил Саакашвили: «Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству, и будем обжаловать это решение».
Напомним, уволенный с поста одесского губернатора и лишенный гражданства Украины Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию страны со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.
24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. Позже адвокат Саакашвили опроверг информацию об отказе. Тем не менее, политик на всякий случай попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.
В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.
Михаил Саакашвили: «Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству, и будем обжаловать это решение».
Напомним, уволенный с поста одесского губернатора и лишенный гражданства Украины Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию страны со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.
24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. Позже адвокат Саакашвили опроверг информацию об отказе. Тем не менее, политик на всякий случай попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.
В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.
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