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    Саакашвили вручили документы о лишении его гражданства Украины

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили вручили документы о лишении его гражданства Украины

    Саакашвили вручили документы о лишении его гражданства Украины

    Саакашвили вручили документы о лишении его гражданства Украины
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что получил сегодня документы о лишении его украинского гражданства.

    Как сообщает УНН, теперь политик собирается обжаловать это решение.

    Михаил Саакашвили: «Сегодня или завтра я иду в суд, потому что наконец-то мы получили документы от администрации президента по гражданству, и будем обжаловать это решение».

    Напомним, уволенный с поста одесского губернатора и лишенный гражданства Украины Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию страны со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.

    24 октября генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. Позже адвокат Саакашвили опроверг информацию об отказе. Тем не менее, политик на всякий случай попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.

    В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.

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