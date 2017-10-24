Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили попросил «родных киевлян» защитить его от экстрадиции.
Михаил Саакашвили: «Сейчас он (Пётр Порошенко — прим.ред.) хочет экстрадировать меня. Я хочу запросить защиты у родных киевлян, у приличных, порядочных людей Украины. Я буду вас защищать, но давайте защищайте меня».
Как сообщает РИА Новости, экс-президент Грузии пообещал бороться на Украине до конца, но добавил, что для этого ему будет нужна поддержка граждан страны.
Сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. При этом он обвинил экс-президента Грузии в том, что он «перешел красную линию» и устраивает провокации «с целью личного захвата власти». Позже адвокат Саакашвили опроверг информацию об отказе в статусе беженца.
Уволенный с поста одесского губернатора и лишенный гражданства Украины Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию страны со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.
В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.
Как сообщает РИА Новости, экс-президент Грузии пообещал бороться на Украине до конца, но добавил, что для этого ему будет нужна поддержка граждан страны.
Сегодня генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что миграционная служба отказала Саакашвили в предоставлении статуса беженца, и теперь власти могут экстрадировать или депортировать политика. При этом он обвинил экс-президента Грузии в том, что он «перешел красную линию» и устраивает провокации «с целью личного захвата власти». Позже адвокат Саакашвили опроверг информацию об отказе в статусе беженца.
Уволенный с поста одесского губернатора и лишенный гражданства Украины Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию страны со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.
В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.
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