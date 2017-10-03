Улицы разбитых фонарей
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Улицы разбитых фонарей

    Саакашвили попросил политического убежища на Украине

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    • Фото: РИА Новости
    Саакашвили попросил политического убежища на Украине

    Саакашвили попросил политического убежища на Украине

    Саакашвили попросил политического убежища на Украине
  • Фото: РИА Новости

    • Бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили добивается получения статуса политического беженца на Украине.

    Информацию о подаче прошения распространил адвокат опального политика Маркиян Галабала. Защитник пояснил, что политическое убежище — это «просто бытовое название данного статуса», сообщает сайт Вести.Ru.

    Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины со стороны Польши.

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    Возбуждено несколько уголовных дел, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям. В настоящее время политик продолжает свои гастроли по стране, устраивая митинги.




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