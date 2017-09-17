Саакашвили готовится выступить в Киеве и озвучить свои требования

В Киеве собирается выступить лишенный украинского гражданства политик Михаил Саакашвили. Он заявил о намерении выдвинуть три главных требования.
Как пояснил Саакашвили в своем Facebook, пока список требований состоит из трех пунктов: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. При этом бывший грузинский президент оговорился, что это неполный перечень, остальные требования будут сформулированы позже.
Ранее в партии «Рух новых сил» сообщили, что Саакашвили собирается посетить Киев 19 сентября. Точное местонахождение экс-президента Грузии неизвестно. В последний раз его видели в центре города Черновцы в компании охранника.
В июле месяце Михаил Саакашвили по решению президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. После европейского турне он при поддержке сторонников сумел прорвался через кордоны пограничников и попасть на украинскую территорию.
После этого инцидента правоохранители возбудили дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка. На пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что закон при пересечении границы он не нарушал закон и будет бороться в суде за свое украинское гражданство.
Ми вирішили приєднається до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення…Опубликовано Mikheil Saakashvili 16 сентября 2017 г.
Ранее в партии «Рух новых сил» сообщили, что Саакашвили собирается посетить Киев 19 сентября. Точное местонахождение экс-президента Грузии неизвестно. В последний раз его видели в центре города Черновцы в компании охранника.
В июле месяце Михаил Саакашвили по решению президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. После европейского турне он при поддержке сторонников сумел прорвался через кордоны пограничников и попасть на украинскую территорию.
После этого инцидента правоохранители возбудили дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка. На пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что закон при пересечении границы он не нарушал закон и будет бороться в суде за свое украинское гражданство.
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