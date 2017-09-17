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  • 17.09, 07:44

    Саакашвили готовится выступить в Киеве и озвучить свои требования

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    Саакашвили готовится выступить в Киеве и озвучить свои требования

    Саакашвили готовится выступить в Киеве и озвучить свои требования

    Саакашвили готовится выступить в Киеве и озвучить свои требования
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • В Киеве собирается выступить лишенный украинского гражданства политик Михаил Саакашвили. Он заявил о намерении выдвинуть три главных требования.

    Как пояснил Саакашвили в своем Facebook, пока список требований состоит из трех пунктов: создание антикоррупционных судов, отмена депутатской неприкосновенности, принятие нового избирательного закона. При этом бывший грузинский президент оговорился, что это неполный перечень, остальные требования будут сформулированы позже.

    Ми вирішили приєднається до ініціативи громадських активістів і зібратися в Києві 17 жовтня з трьома вимогами: створення…

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 16 сентября 2017 г.


    смотреть«ЦТ» разыскало «гастролирующего» по Украине Саакашвили
    «ЦТ» разыскало «гастролирующего» по Украине Саакашвили
    Ранее в партии «Рух новых сил» сообщили, что Саакашвили собирается посетить Киев 19 сентября. Точное местонахождение экс-президента Грузии неизвестно. В последний раз его видели в центре города Черновцы в компании охранника.

    В июле месяце Михаил Саакашвили по решению президента Петра Порошенко был лишен украинского гражданства. После европейского турне он при поддержке сторонников сумел прорвался через кордоны пограничников и попасть на украинскую территорию.

    После этого инцидента правоохранители возбудили дело по четырем статьям, в том числе об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении стражам порядка. На пресс-конференции во Львове Саакашвили заявил, что закон при пересечении границы он не нарушал закон и будет бороться в суде за свое украинское гражданство.

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