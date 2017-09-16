«ЦТ» разыскало «гастролирующего» по Украине Саакашвили

Лишенный президентом Порошенко гражданства экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернулся в страну неокрепшей демократии. Съемочной группе «Центрального телевидения» удалось разыскать политика после исчезновения на Западной Украине.

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Саакашвили

Украина

эксклюзив

Черновцы, Западная Украина. Уже прошли слухи: за городом после митинга кортеж Саакашвили пыталась остановить полиция. В самом центре — машина с грузинскими номерами и пристальное внимание людей в форме.



Однако Михаила Саакашвили журналистам удалось застать на главной улице в сопровождении охранника. При этом он опроверг как слухи о попытке задержания, так и наличие у него собственного кортежа. На все вопросы он отвечал буквально на бегу.



Михаил Саакашвили: «Нет, меня лично никто не останавливал, и у меня никаких кортежей нет, чтоб вы знали».



Отвечая на вопрос о ближайших планах, бывший президент Грузии отметил, что ему предстоит сражение.



Михаил Саакашвили: «Мои планы — работать, работать, сражаться, как обычно».



Что касается планов «пойти на Киев», то политик признался, что пойдет лишь туда, куда его поведет народ Украины.



После короткого интервью Михаил Саакашвили снова скрывается, как опытный диверсант. Все говорили, что по Украине он передвигается на машине с грузинскими номерами, однако они, похоже, были нужны для отвлечения внимания. В итоге он сел в черный Mercedes с украинскими номерами.



Подробности — в репортаже.