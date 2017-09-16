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  • 16.09, 18:07

    СМИ: Саакашвили готовит масштабный митинг под Верховной радой

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    • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com
    СМИ: Саакашвили готовит масштабный митинг под Верховной радой

    СМИ: Саакашвили готовит масштабный митинг под Верховной радой

    СМИ: Саакашвили готовит масштабный митинг под Верховной радой
  • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com

    • Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на следующей неделе хочет провести масштабный митинг под зданием Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении политика.

    По словам источника, митинг планируется провести 19 сентября. Участники акции потребуют, чтобы Михаилу Саакашвили предоставили возможность выступить перед депутатами Рады. Собеседник издания добавил, что настроение у организаторов акции «решительное».

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    В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства Петром Порошенко. После тура по Европе Саакашвили все же сумел прорваться на территорию Украины при поддержке своих сторонников. На митинге в Черновцах 14 сентября он пообещал прибыть в Киев в день архангела Михаила, чтобы «срочно спасти» украинскую столицу.

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