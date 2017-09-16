СМИ: Саакашвили готовит масштабный митинг под Верховной радой

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на следующей неделе хочет провести масштабный митинг под зданием Верховной рады в Киеве. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источник в окружении политика.
По словам источника, митинг планируется провести 19 сентября. Участники акции потребуют, чтобы Михаилу Саакашвили предоставили возможность выступить перед депутатами Рады. Собеседник издания добавил, что настроение у организаторов акции «решительное».
В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства Петром Порошенко. После тура по Европе Саакашвили все же сумел прорваться на территорию Украины при поддержке своих сторонников. На митинге в Черновцах 14 сентября он пообещал прибыть в Киев в день архангела Михаила, чтобы «срочно спасти» украинскую столицу.
В июле Саакашвили был лишен украинского гражданства Петром Порошенко. После тура по Европе Саакашвили все же сумел прорваться на территорию Украины при поддержке своих сторонников. На митинге в Черновцах 14 сентября он пообещал прибыть в Киев в день архангела Михаила, чтобы «срочно спасти» украинскую столицу.
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