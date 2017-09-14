Саакашвили намерен «спасти» Киев в день архангела Михаила

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал «гастроли» по украинским городам, на следующей неделе опальный политик планирует визит в Киев.
В украинскую столицу Саакашвили прибудет 19 сентября. Выступая перед своими сторонниками на митинге в Черновцах, бывший губернатор Одесской области заявил, что «Киев надо срочно спасать», сообщает НСН.
Михаил Саакашвили: «Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, день архангела Михаила, хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать».
Ранее сообщалось, что скандальный политик бесследно исчез из львовской гостиницы, где он остановился после того, как пересек границу Польши и Украины.
Напомним, 10 сентября Саакашвили, лишенный гражданства Украины, после нескольких попыток в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию через оцепление. В результате столкновений на пункте пропуска травмы получили более 10 стражей порядка.
Эксперты назвали это событие политическим шоу. В стране начались аресты участников «прорыва» Саакашвили.
Михаил Саакашвили: «Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, день архангела Михаила, хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать».
Ранее сообщалось, что скандальный политик бесследно исчез из львовской гостиницы, где он остановился после того, как пересек границу Польши и Украины.
Напомним, 10 сентября Саакашвили, лишенный гражданства Украины, после нескольких попыток в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию через оцепление. В результате столкновений на пункте пропуска травмы получили более 10 стражей порядка.
Эксперты назвали это событие политическим шоу. В стране начались аресты участников «прорыва» Саакашвили.
Саакашвили прорывается на Украину
Уникальные кадры прорыва Саакашвили на Украину. #мытаквидимОпубликовано НТВ 11 сентября 2017 г.
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