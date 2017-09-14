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  • 14.09, 13:04

    Саакашвили намерен «спасти» Киев в день архангела Михаила

    5 комментариев
    • Фото: РИА Новости, Алексей Вовк
    Саакашвили намерен «спасти» Киев в день архангела Михаила

    Саакашвили намерен «спасти» Киев в день архангела Михаила

    Саакашвили намерен «спасти» Киев в день архангела Михаила
  • Фото: РИА Новости, Алексей Вовк

    • Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал «гастроли» по украинским городам, на следующей неделе опальный политик планирует визит в Киев.

    В украинскую столицу Саакашвили прибудет 19 сентября. Выступая перед своими сторонниками на митинге в Черновцах, бывший губернатор Одесской области заявил, что «Киев надо срочно спасать», сообщает НСН.

    Михаил Саакашвили: «Я пройду еще по нескольким городам, потом мы переместимся в Киев. 19 сентября, насколько я слышал, день архангела Михаила, хранителя Киева. Надо Киев срочно спасать».

    смотретьСаакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину
    Саакашвили вручили протокол о незаконном въезде на Украину
    Ранее сообщалось, что скандальный политик бесследно исчез из львовской гостиницы, где он остановился после того, как пересек границу Польши и Украины.

    смотретьЭксперты прокомментировали политическое шоу с прорывом Саакашвили через границу Украины
    Эксперты прокомментировали политическое шоу с прорывом Саакашвили через границу Украины
    Напомним, 10 сентября Саакашвили, лишенный гражданства Украины, после нескольких попыток в окружении сторонников прорвался на украинскую территорию через оцепление. В результате столкновений на пункте пропуска травмы получили более 10 стражей порядка.

    Эксперты назвали это событие политическим шоу. В стране начались аресты участников «прорыва» Саакашвили.

    Саакашвили прорывается на Украину

    Уникальные кадры прорыва Саакашвили на Украину. #мытаквидим

    Опубликовано НТВ 11 сентября 2017 г.

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