Вместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек

Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал провокацией прорыв госграницы Украины группой лиц во главе с Михаилом Саакашвили.
По мнению Авакова, действия экс-губернатора Одесской области направлены на то, чтобы столкнуть между собой правоохранителей и гражданских активистов.
Арсен Аваков, глава МВД Украины: «Я квалифицирую то, что произошло, как преднамеренную провокацию, потому что одной из целей этой провокации было спровоцировать столкновения между пограничными, полицейскими силами и гражданскими активистами, которые туда пришли».
При этом, отметил Аваков, вместе с Саакашвили на территорию Украины незаконно прорвались около 40 человек, среди которых несколько иностранных граждан.
Министр призвал всех незаконно проникших в страну сторонников Саакашвили пройти таможенный контроль и добавил, что против Саакашвили на Украине уже открыто уголовное дело.
Арсен Аваков: «Национальная полиция открыла уголовное производство, и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи соответствующих показаний. Явятся сами — хорошо, нет — соответствующие повестки уже сегодня будут направляться всем участникам этих событий».
По словам Авакова, уголовное дело против Саакашвили заведено по двум статьям — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа».
Напомним, одиссея Саакашвили началась накануне утром, когда он попытался добраться до Украины на поезде — из польского Перемышля. Однако, состав остановили буквально через минуту после отправления. Спустя три часа Саакашвили пересел на автобус и уже в сумерках подошел к пункту пропуска на польско-украинской границе — тот был закрыт и окружен украинскими силовиками.
Тогда толпа сторонников Саакашвили пошла на штурм и прорвала оцепление. Опальный политик вместе со своей внушительной группой поддержки, в которой была и Юлия Тимошенко, и зачинщик Майдана нардеп Мустафа Найем, оказался на территории Украины.
По последним данным, из-за столкновений на границе пострадали более двадцати силовиков. Сейчас Саакашвили уже во Львове. По прибытии он заявил, что намерен и дальше бороться с украинскими властями. По словам адвокатов бывшего губернатора Одесской области, в ближайшее время они попытаются оспорить лишение Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины.
Арсен Аваков, глава МВД Украины: «Я квалифицирую то, что произошло, как преднамеренную провокацию, потому что одной из целей этой провокации было спровоцировать столкновения между пограничными, полицейскими силами и гражданскими активистами, которые туда пришли».
При этом, отметил Аваков, вместе с Саакашвили на территорию Украины незаконно прорвались около 40 человек, среди которых несколько иностранных граждан.
Министр призвал всех незаконно проникших в страну сторонников Саакашвили пройти таможенный контроль и добавил, что против Саакашвили на Украине уже открыто уголовное дело.
Арсен Аваков: «Национальная полиция открыла уголовное производство, и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи соответствующих показаний. Явятся сами — хорошо, нет — соответствующие повестки уже сегодня будут направляться всем участникам этих событий».
По словам Авакова, уголовное дело против Саакашвили заведено по двум статьям — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа».
Напомним, одиссея Саакашвили началась накануне утром, когда он попытался добраться до Украины на поезде — из польского Перемышля. Однако, состав остановили буквально через минуту после отправления. Спустя три часа Саакашвили пересел на автобус и уже в сумерках подошел к пункту пропуска на польско-украинской границе — тот был закрыт и окружен украинскими силовиками.
Тогда толпа сторонников Саакашвили пошла на штурм и прорвала оцепление. Опальный политик вместе со своей внушительной группой поддержки, в которой была и Юлия Тимошенко, и зачинщик Майдана нардеп Мустафа Найем, оказался на территории Украины.
По последним данным, из-за столкновений на границе пострадали более двадцати силовиков. Сейчас Саакашвили уже во Львове. По прибытии он заявил, что намерен и дальше бороться с украинскими властями. По словам адвокатов бывшего губернатора Одесской области, в ближайшее время они попытаются оспорить лишение Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины.
Комментарии