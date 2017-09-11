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  • 11.09, 18:25

    Вместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек

    2 комментария
    • Фото: РИА Новости, Алексей Вовк
    Вместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек

    Вместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек

    Вместе с Саакашвили на Украину вторглись около 40 человек
  • Фото: РИА Новости, Алексей Вовк

    • Глава МВД Украины Арсен Аваков назвал провокацией прорыв госграницы Украины группой лиц во главе с Михаилом Саакашвили.

    По мнению Авакова, действия экс-губернатора Одесской области направлены на то, чтобы столкнуть между собой правоохранителей и гражданских активистов.

    Арсен Аваков, глава МВД Украины: «Я квалифицирую то, что произошло, как преднамеренную провокацию, потому что одной из целей этой провокации было спровоцировать столкновения между пограничными, полицейскими силами и гражданскими активистами, которые туда пришли».

    При этом, отметил Аваков, вместе с Саакашвили на территорию Украины незаконно прорвались около 40 человек, среди которых несколько иностранных граждан.

    Министр призвал всех незаконно проникших в страну сторонников Саакашвили пройти таможенный контроль и добавил, что против Саакашвили на Украине уже открыто уголовное дело.

    Арсен Аваков: «Национальная полиция открыла уголовное производство, и мы настаиваем, чтобы каждый из участников этой акции явился в полицию для дачи соответствующих показаний. Явятся сами — хорошо, нет — соответствующие повестки уже сегодня будут направляться всем участникам этих событий».

    По словам Авакова, уголовное дело против Саакашвили заведено по двум статьям — «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины» и «Сопротивление представителю власти, сотруднику правоохранительного органа».

    смотретьБолее 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы
    Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы
    Напомним, одиссея Саакашвили началась накануне утром, когда он попытался добраться до Украины на поезде — из польского Перемышля. Однако, состав остановили буквально через минуту после отправления. Спустя три часа Саакашвили пересел на автобус и уже в сумерках подошел к пункту пропуска на польско-украинской границе — тот был закрыт и окружен украинскими силовиками.

    смотретьПесков назвал прорыв Саакашвили через границу политической клоунадой
    Песков назвал прорыв Саакашвили через границу политической клоунадой
    Тогда толпа сторонников Саакашвили пошла на штурм и прорвала оцепление. Опальный политик вместе со своей внушительной группой поддержки, в которой была и Юлия Тимошенко, и зачинщик Майдана нардеп Мустафа Найем, оказался на территории Украины.

    смотретьСаакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    По последним данным, из-за столкновений на границе пострадали более двадцати силовиков. Сейчас Саакашвили уже во Львове. По прибытии он заявил, что намерен и дальше бороться с украинскими властями. По словам адвокатов бывшего губернатора Одесской области, в ближайшее время они попытаются оспорить лишение Саакашвили гражданства в Высшем административном суде Украины.

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