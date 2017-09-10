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  • 11.09, 00:13
    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями. Львов, Саакашвили, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСаакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями

    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями

    1 комментарий
    • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com
    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями

    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями

    Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями
    • Фото: SaakashviliMikheil /facebook.com

      • Михаил Саакашвили, в воскресенье незаконно попавший на территорию Украины, ответил на вопросы журналистов на встрече со сторонниками во Львове.

      По словам Саакашвили, конкретных планов у него нет, но он намерен бороться с украинскими властями. Политик также готов защищать людей, которые вместе с ним незаконно пересекли границу, передает РИА Новости.

      Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в действиях организаторов массовых беспорядков на границе предварительно усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.

      смотретьБолее 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы
      Более 15 человек пострадали при прорыве Саакашвили украинской границы
      Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины, после чего отправился во Львов. Ранее экс-глава Одесской области был лишен украинского гражданства.

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