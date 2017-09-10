Саакашвили намерен продолжать борьбу с украинскими властями

Михаил Саакашвили, в воскресенье незаконно попавший на территорию Украины, ответил на вопросы журналистов на встрече со сторонниками во Львове.
По словам Саакашвили, конкретных планов у него нет, но он намерен бороться с украинскими властями. Политик также готов защищать людей, которые вместе с ним незаконно пересекли границу, передает РИА Новости.
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в действиях организаторов массовых беспорядков на границе предварительно усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.
Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины, после чего отправился во Львов. Ранее экс-глава Одесской области был лишен украинского гражданства.
Ранее Государственная пограничная служба Украины сообщила, что в действиях организаторов массовых беспорядков на границе предварительно усматриваются признаки незаконного пересечения границы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, заявил, что организаторы незаконного пересечения границы будут привлечены к ответственности.
Саакашвили при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей на пункте пропуска «Шегини» и попал на территорию Украины, после чего отправился во Львов. Ранее экс-глава Одесской области был лишен украинского гражданства.
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