Погранслужба Украины обратится в прокуратуру из-за прорыва Саакашвили и его сторонников

Госпогранслужба Украины заявила о прорыве и массовом незаконном нарушении границы на КПП «Шегини», через который прошли
экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники.
Из сообщения: «Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска „Шегини“ устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в том числе и депутаты».
По информации ведомства, в драке пострадали несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы, передает РИА Новости.
Кроме того, погранслужба обратится в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье весь день пытался попасть на Украину — сначала поездом и автобусом, а в итоге прошел пешком в кольце своих сторонников, которые прорвали границу на КПП «Шегини». Далее экс-президент Грузии направился во Львов.
По информации ведомства, в драке пострадали несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы, передает РИА Новости.
Кроме того, погранслужба обратится в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками.
Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье весь день пытался попасть на Украину — сначала поездом и автобусом, а в итоге прошел пешком в кольце своих сторонников, которые прорвали границу на КПП «Шегини». Далее экс-президент Грузии направился во Львов.
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