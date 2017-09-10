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  • 10.09, 22:43

    Погранслужба Украины обратится в прокуратуру из-за прорыва Саакашвили и его сторонников

    3 комментария
    Погранслужба Украины обратится в прокуратуру <nobr>из-за</nobr> прорыва Саакашвили и его сторонников

    Погранслужба Украины обратится в прокуратуру из-за прорыва Саакашвили и его сторонников

    Погранслужба Украины обратится в прокуратуру <nobr>из-за</nobr> прорыва Саакашвили и его сторонников
  • Фото: Associated Press © 2017, Monika Scislowska

    • Госпогранслужба Украины заявила о прорыве и массовом незаконном нарушении границы на КПП «Шегини», через который прошли экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили и его сторонники.

    Из сообщения: «Около 20:00 группа агрессивно настроенных лиц со стороны въездного шлагбаума в пункте пропуска „Шегини“ устроила драку с представителями Национальной полиции и пограничной службы, ворвалась в пункт пропуска, нарушила государственную границу Украины и способствовала незаконному нарушению государственной границы группой лиц, среди которых были в том числе и депутаты».

    По информации ведомства, в драке пострадали несколько бойцов Национальной полиции Украины и пограничной службы, передает РИА Новости.

    Кроме того, погранслужба обратится в прокуратуру в связи с незаконным пересечением границы Михаилом Саакашвили и его сторонниками.

    смотретьСторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе
    Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе
    Лишенный украинского гражданства Саакашвили в воскресенье весь день пытался попасть на Украину — сначала поездом и автобусом, а в итоге прошел пешком в кольце своих сторонников, которые прорвали границу на КПП «Шегини». Далее экс-президент Грузии направился во Львов.

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