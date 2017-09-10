Саакашвили добрался до польско-украинской границы

Автобус, в котором находится
экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с семьей и журналистами, прибыл на границу Украины из Польши.
Автомобиль с опальным политиком находится на КПП «Медыка — Шегини». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на партию Саакашвили «Движение новых сил». Согласно последним данным, машина проходит транспортный и таможенный контроль.
По состоянию на 18:25 КПП «Шегени» с украинской стороны полностью заблокирован украинскими силовиками, в том числе усиленным нарядами пограничников и полицейскими в полном защитном обмундировании.
Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска «Краковец», где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать им, но их действия оперативно пресекла полиция.
Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину на поезде. Однако сделать ему это не удалось.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. В июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. Несколько дней назад Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.
По состоянию на 18:25 КПП «Шегени» с украинской стороны полностью заблокирован украинскими силовиками, в том числе усиленным нарядами пограничников и полицейскими в полном защитном обмундировании.
Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска «Краковец», где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать им, но их действия оперативно пресекла полиция.
Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину на поезде. Однако сделать ему это не удалось.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. В июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. Несколько дней назад Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.
Не пустили. Поезду, на котором Саакашвили пытался прорваться на Украину, отменили отправку. Пассажиры в недоумении. 😠🚆Ваш ход, Михаил pic.twitter.com/2hsVKRa3tx— НТВ (@ntvru) 10 сентября 2017 г.
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