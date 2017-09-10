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  • 10.09, 19:40

    Саакашвили добрался до польско-украинской границы

    3 комментария
    Саакашвили добрался до <nobr>польско-украинской</nobr> границы

    Саакашвили добрался до польско-украинской границы

    Саакашвили добрался до <nobr>польско-украинской</nobr> границы
  • Фото: Associated Press © 2017, Czarek Sokolowski

    • Автобус, в котором находится экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили с семьей и журналистами, прибыл на границу Украины из Польши.

    Автомобиль с опальным политиком находится на КПП «Медыка — Шегини». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на партию Саакашвили «Движение новых сил». Согласно последним данным, машина проходит транспортный и таможенный контроль.

    По состоянию на 18:25 КПП «Шегени» с украинской стороны полностью заблокирован украинскими силовиками, в том числе усиленным нарядами пограничников и полицейскими в полном защитном обмундировании.

    Изначально Саакашвили планировал попасть на Украину через автомобильный пункт пропуска «Краковец», где за день до его приезда соратники разбили палаточный городок. Несколько человек в камуфляже с оружием пытались помешать им, но их действия оперативно пресекла полиция.

    Позже Саакашвили сообщил, что во избежание провокаций въедет на Украину на поезде. Однако сделать ему это не удалось.

    смотретьОтправка поезда с Саакашвили на Украину окончательно отменена
    Отправка поезда с Саакашвили на Украину окончательно отменена
    В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. В июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. Несколько дней назад Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.


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