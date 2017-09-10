Саакашвили попросили покинуть поезд, следующий на Украину

Бывший губернатор Одесской области пытается попасть на территорию Украины.
Из-за возможных провокаций на автомобильном пункте пропуска «Краковец» Михаил Саакашвили решил отправиться на поезде.
В поезде, следующем из Польши на Украину, Саакашвили по громкой связи попросили покинуть состав, передает РИА Новости. В вагонах прозвучало объявление: «В нашем поезде находится лицо без права въезда на территорию Украины. Поезд не поедет, пока это лицо не покинет поезд».
В ответ на это Саакашвили высказал мнение, что поезд не отправляют по приказу Порошенко. По словам экс-президента Грузии, пассажиров состава «взяли в заложники», чтобы не пустить его на Украину, передает «Интерфакс».
Михаил Саакашвили: «Представляете себе, с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели? Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши. Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость».
От поездки через «Краковец» Саакашвили отказался из-за возможных провокаций. На границе, как сообщили в его партии «Движение новых сил», собрались несколько тысяч его соратников. Но среди них оказались и противники политика.
За день до приезда Саакашвили возле «Краковца» активисты развернули палаточный лагерь, готовясь его встречать. Помешать проведению их акции попытались люди с оружием в руках, но их остановила полиция. Также на границе появилась активистка FEMEN с портретами Саакашвили и Порошенко, но ее деятельность была пресечена стражами порядка.
В результате на вокзале польского Пшемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до Киева через Львов. В пути его решила сопровождать лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По ее словам, она пытается таким образом защитить Украину «от криминальной диктатуры». Тимошенко убеждена, что с экс-губернатором Одесской области поступили несправедливо, лишив украинского гражданства.
Между тем в Киеве ранее заявили, что получили от Генпрокуратуры Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили.
В ответ на это Саакашвили высказал мнение, что поезд не отправляют по приказу Порошенко. По словам экс-президента Грузии, пассажиров состава «взяли в заложники», чтобы не пустить его на Украину, передает «Интерфакс».
Михаил Саакашвили: «Представляете себе, с какими дикарями мы имеем дело? Было дикостью лишить меня гражданства методом плохого советского времени. Но остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе, с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели? Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши. Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека в Украину. Это же дикость».
От поездки через «Краковец» Саакашвили отказался из-за возможных провокаций. На границе, как сообщили в его партии «Движение новых сил», собрались несколько тысяч его соратников. Но среди них оказались и противники политика.
За день до приезда Саакашвили возле «Краковца» активисты развернули палаточный лагерь, готовясь его встречать. Помешать проведению их акции попытались люди с оружием в руках, но их остановила полиция. Также на границе появилась активистка FEMEN с портретами Саакашвили и Порошенко, но ее деятельность была пресечена стражами порядка.
В результате на вокзале польского Пшемышля Саакашвили сел в поезд, следующий до Киева через Львов. В пути его решила сопровождать лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко. По ее словам, она пытается таким образом защитить Украину «от криминальной диктатуры». Тимошенко убеждена, что с экс-губернатором Одесской области поступили несправедливо, лишив украинского гражданства.
Между тем в Киеве ранее заявили, что получили от Генпрокуратуры Грузии запрос об экстрадиции Саакашвили.
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