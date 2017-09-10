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  • 10.09, 13:36

    Тимошенко лично поможет Саакашвили пересечь границу

    4 комментария

    Тимошенко лично поможет Саакашвили пересечь границу

    Тимошенко лично поможет Саакашвили пересечь границу

    Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила поддержать Михаила Саакашвили, который намерен 10 сентября вернуться на Украину.

    Согласно последним данным, политик вместе с супругой и младшим сыном направляется в город Краковец, к границе Украины. Вместе с Саакашвили находится также Юлия Тимошенко. Ранее СМИ сообщали, что она намерена помочь экс-президенту Грузии прорваться через границу.

    По пути на Украину Саакашвили много общается с журналистами. Он планирует въехать на территорию Незалежной в автобусе с представителями СМИ. Бывший губернатор Одесской областной рассказал репортерам, что в его планы не входит свергать президента Петра Порошенко.

    Михаил Саакашвили: «У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы — приехать и защитить свои права в суде без эксцессов».

    У КПП «Краковец» на границе Украины и Польши в ожидании политика собрались сотни людей. Сторонники Саакашвили собрались у сцены, читают молитвы, другие стерегут так называемых титушек. Народ все прибывает: подъехали автобусы из Львова, прошел слух о приезде Надежды Савченко. Кто-то в толпе видел полуголую активисту FEMEN с розовыми волосами. Около пункта огромные пробки, застряли почти 200 машин.

    В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. В июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. Несколько дней назад Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.

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