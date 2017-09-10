Тимошенко лично поможет Саакашвили пересечь границу

Лидер оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко решила поддержать Михаила Саакашвили, который намерен 10 сентября вернуться на Украину.
Согласно последним данным, политик вместе с супругой и младшим сыном направляется в город Краковец, к границе Украины. Вместе с Саакашвили находится также Юлия Тимошенко. Ранее СМИ сообщали, что она намерена помочь экс-президенту Грузии прорваться через границу.
По пути на Украину Саакашвили много общается с журналистами. Он планирует въехать на территорию Незалежной в автобусе с представителями СМИ. Бывший губернатор Одесской областной рассказал репортерам, что в его планы не входит свергать президента Петра Порошенко.
Михаил Саакашвили: «У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы — приехать и защитить свои права в суде без эксцессов».
У КПП «Краковец» на границе Украины и Польши в ожидании политика собрались сотни людей. Сторонники Саакашвили собрались у сцены, читают молитвы, другие стерегут так называемых титушек. Народ все прибывает: подъехали автобусы из Львова, прошел слух о приезде Надежды Савченко. Кто-то в толпе видел полуголую активисту FEMEN с розовыми волосами. Около пункта огромные пробки, застряли почти 200 машин.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. В июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. Несколько дней назад Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.
По пути на Украину Саакашвили много общается с журналистами. Он планирует въехать на территорию Незалежной в автобусе с представителями СМИ. Бывший губернатор Одесской областной рассказал репортерам, что в его планы не входит свергать президента Петра Порошенко.
Михаил Саакашвили: «У меня нет планов кого-то свергать. Мои планы — приехать и защитить свои права в суде без эксцессов».
У КПП «Краковец» на границе Украины и Польши в ожидании политика собрались сотни людей. Сторонники Саакашвили собрались у сцены, читают молитвы, другие стерегут так называемых титушек. Народ все прибывает: подъехали автобусы из Львова, прошел слух о приезде Надежды Савченко. Кто-то в толпе видел полуголую активисту FEMEN с розовыми волосами. Около пункта огромные пробки, застряли почти 200 машин.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. В июле Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США. Несколько дней назад Грузия направила Украине запрос о взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили.
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