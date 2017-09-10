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  • 10.09, 12:05

    Саакашвили готовится прорваться на Украину в автобусе с журналистами

    6 комментариев
    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили готовится прорваться на Украину в автобусе с журналистами

    Саакашвили готовится прорваться на Украину в автобусе с журналистами

    Саакашвили готовится прорваться на Украину в автобусе с журналистами
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Ажиотаж вокруг возвращения Михаила Саакашвили на Украину нарастает. Выяснилось, что экс-президент Грузии отправится на границу вместе с журналистами.

    Бывший губернатор Одесской области сделает остановку в населенном пункте Перемышль, где даст пресс-конференцию. Потом все сядут в автобус и поедут к границе, сообщает сайт «Комсомольской правды». В ночь на воскресенье Саакашвили выложил селфи из Жешува. Там он встретился с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.

    Нічний Ржешев, перед поверненням в Україну
    --
    Ночной Ржешев, перед возвращением в Украину

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 9 сентября 2017 г.


    У КПП «Краковец», куда должен прибыть Саакашвили, собрались сотни человек. Приехали сторонники и противники политика. Там был разбит палаточный лагерь. Активисты смонтировали сцену для выступлений. Много флагов с символикой партии Саакашвили «Рух нових сил» (Движение новых сил). Согласно последним данным, у КПП произошли первые стычки. Пресечь беспорядки пытаются десятки стражей порядка, стянутых к КПП накануне. Также появилась информация о том, что на КПП застряли около 200 автомобилей. Люди стоят несколько часов, пограничники ничего не объясняют, так как «сами ничего не знают».

    Добавим, что в СМИ также обсуждают некую «секретную» карту с расстановкой сил на КПП.




    смотретьНа польско-украинской границе ввели план «Перехват» и ищут Саакашвили
    На польско-украинской границе ввели план «Перехват» и ищут Саакашвили
    Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины, если он попытается пересечь границу.

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