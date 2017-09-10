Саакашвили готовится прорваться на Украину в автобусе с журналистами

Ажиотаж вокруг возвращения Михаила Саакашвили на Украину нарастает. Выяснилось, что
экс-президент Грузии отправится на границу вместе с журналистами.
Бывший губернатор Одесской области сделает остановку в населенном пункте Перемышль, где даст пресс-конференцию. Потом все сядут в автобус и поедут к границе, сообщает сайт «Комсомольской правды». В ночь на воскресенье Саакашвили выложил селфи из Жешува. Там он встретился с лидером украинской партии «Батькивщина» Юлией Тимошенко.
У КПП «Краковец», куда должен прибыть Саакашвили, собрались сотни человек. Приехали сторонники и противники политика. Там был разбит палаточный лагерь. Активисты смонтировали сцену для выступлений. Много флагов с символикой партии Саакашвили «Рух нових сил» (Движение новых сил). Согласно последним данным, у КПП произошли первые стычки. Пресечь беспорядки пытаются десятки стражей порядка, стянутых к КПП накануне. Также появилась информация о том, что на КПП застряли около 200 автомобилей. Люди стоят несколько часов, пограничники ничего не объясняют, так как «сами ничего не знают».
Добавим, что в СМИ также обсуждают некую «секретную» карту с расстановкой сил на КПП.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины, если он попытается пересечь границу.
Нічний Ржешев, перед поверненням в УкраїнуОпубликовано Mikheil Saakashvili 9 сентября 2017 г.
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Ночной Ржешев, перед возвращением в Украину
У КПП «Краковец», куда должен прибыть Саакашвили, собрались сотни человек. Приехали сторонники и противники политика. Там был разбит палаточный лагерь. Активисты смонтировали сцену для выступлений. Много флагов с символикой партии Саакашвили «Рух нових сил» (Движение новых сил). Согласно последним данным, у КПП произошли первые стычки. Пресечь беспорядки пытаются десятки стражей порядка, стянутых к КПП накануне. Также появилась информация о том, что на КПП застряли около 200 автомобилей. Люди стоят несколько часов, пограничники ничего не объясняют, так как «сами ничего не знают».
Добавим, что в СМИ также обсуждают некую «секретную» карту с расстановкой сил на КПП.
Секретный план битвы при Краковце 10 сентябряhttps://t.co/Yw7Qe7sRmD pic.twitter.com/YxiNYqO5q6— Экономика от Пророка (@proro2012) 9 сентября 2017 г.
Ранее в Госпогранслужбе Украины заявили, что изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины, если он попытается пересечь границу.
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