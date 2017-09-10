Украинские полицейские дежурят на границе с Польшей в ожидании Саакашвили

Наряды украинской патрульной полиции несут дежурство близ пункта пропуска «Краковец» на границе с Польшей — туда сегодня намерен явиться
экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили.
Ранее политик заявил, что планирует вернуться на Украину 10 сентября. Он попросил украинские власти не устраивать цирк из этого события, а неравнодушных граждан приехать на пункт пропуска и поддержать его. На это в Госпогранслужбе Украины заявили, что изымут у Саакашвили паспорт гражданина Украины, если он попытается пересечь границу.
Как ожидают в Нацполиции, в воскресенье к пункту пропуска «Краковец» встречать Саакашвили приедут около 3 тысяч человек, передает ТАСС. Накануне сообщалось, что к границе с Польшей выдвинулись автобусы и автомобили с десятками его сторонников.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. 26 июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США.
Как ожидают в Нацполиции, в воскресенье к пункту пропуска «Краковец» встречать Саакашвили приедут около 3 тысяч человек, передает ТАСС. Накануне сообщалось, что к границе с Польшей выдвинулись автобусы и автомобили с десятками его сторонников.
В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины, лишившись при этом грузинского. С 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года он возглавлял Одесскую область, но затем подал в отставку. 26 июля 2017 года президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили гражданства, когда тот находился в США.
Комментарии