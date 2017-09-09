«Украина ждет»: активисты на границе готовятся встречать Саакашвили

Невідомі у спортивному одязі заявляють, що прибули на екскурсію, втім не можуть сказати куди саме, що за екскурсія тощо. Деякі з них зізнаються що приїхали проти Саакашвілі. Більше того жодний з них не пред’явив документ, що засвідчує особу.



Yuriy Derevyanko / Юрій Дерев’янко вимагає у Національної поліції перевірити автобуси та підозрілі групи людей на предмет наявності у них зброї.



Детальніше тут:

http://info.rns.org.ua/posts/na-vimogu-derevyanka-poltsya-perevrya-ttushok-yak-/