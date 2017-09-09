«Украина ждет»: активисты на границе готовятся встречать Саакашвили

В соцсетях бурно отреагировали на заявление бывшего губернатора Одесской области о намерении вернуться на Украину. А к границе тем временем потянулись десятки его сторонников и противников.
Сегодня на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили разместил фотографии, на которых он запечатлен вместе с сыном во время велосипедной прогулки. Снимки он подписал: «Все, выезжаем в Краковец, Украину».
Несмотря на то, что этот пост был шуткой, в соцсетях реакция оказалась довольно бурной. В комментариях отметились не только сторонники бывшего губернатора Одесской области, посыпался и шквал шуток.
Большинство острот касались президента Порошенко. Шутники посостязались в остроумии, представляя реакцию украинского лидера на возвращение Саакашвили.
Позднее на своей странице в соцсети Саакашвили пояснил, что намеревается пересечь украинскую границу в воскресенье, 10 сентября. Между тем десятки активистов уже сегодня выдвинулись навстречу политику. По словам его сторонников в партии «Движение новых сил», к Краковцу выехала колонна из 50 автомобилей и 10 автобусов, которая растянулась на четыре километра.
Однако на границе появились и противники Саакашвили, которых он сам на своей странице в Facebook назвал титушками.
Отметим, что перед возвращением политика Генпрокуратура Грузии направила украинским коллегам запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. В Киеве подтвердили получение документа.
Все, ми виїжджаємо у Краковець, УкраїнуОпубликовано Mikheil Saakashvili 9 сентября 2017 г.
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Все, мы выезжаем в Краковец, Украину
Несмотря на то, что этот пост был шуткой, в соцсетях реакция оказалась довольно бурной. В комментариях отметились не только сторонники бывшего губернатора Одесской области, посыпался и шквал шуток.
Большинство острот касались президента Порошенко. Шутники посостязались в остроумии, представляя реакцию украинского лидера на возвращение Саакашвили.
Позднее на своей странице в соцсети Саакашвили пояснил, что намеревается пересечь украинскую границу в воскресенье, 10 сентября. Между тем десятки активистов уже сегодня выдвинулись навстречу политику. По словам его сторонников в партии «Движение новых сил», к Краковцу выехала колонна из 50 автомобилей и 10 автобусов, которая растянулась на четыре километра.
Ну що, друзі, ми вирушили на Краковець, де ми будемо чекати приїзду Михайла.Опубликовано РУХ НОВИХ СИЛ 9 сентября 2017 г.
Колона з 50 авто та 10 автобусів, довжиною …
Однако на границе появились и противники Саакашвили, которых он сам на своей странице в Facebook назвал титушками.
Невідомі у спортивному одязі заявляють, що прибули на екскурсію, втім не можуть сказати куди саме, що за екскурсія тощо. Деякі з них зізнаються що приїхали проти Саакашвілі. Більше того жодний з них не пред’явив документ, що засвідчує особу.Опубликовано РУХ НОВИХ СИЛ 9 сентября 2017 г.
Yuriy Derevyanko / Юрій Дерев’янко вимагає у Національної поліції перевірити автобуси та підозрілі групи людей на предмет наявності у них зброї.
Детальніше тут:
http://info.rns.org.ua/posts/na-vimogu-derevyanka-poltsya-perevrya-ttushok-yak-/
Отметим, что перед возвращением политика Генпрокуратура Грузии направила украинским коллегам запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. В Киеве подтвердили получение документа.
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