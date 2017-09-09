Ты супер! Танцы
ТВ-Эфир
Ты супер! Танцы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 09.09, 20:57

    «Украина ждет»: активисты на границе готовятся встречать Саакашвили

    комментировать

    «Украина ждет»: активисты на границе готовятся встречать Саакашвили

    «Украина ждет»: активисты на границе готовятся встречать Саакашвили

    В соцсетях бурно отреагировали на заявление бывшего губернатора Одесской области о намерении вернуться на Украину. А к границе тем временем потянулись десятки его сторонников и противников.

    Сегодня на своей странице в Facebook Михаил Саакашвили разместил фотографии, на которых он запечатлен вместе с сыном во время велосипедной прогулки. Снимки он подписал: «Все, выезжаем в Краковец, Украину».

    Все, ми виїжджаємо у Краковець, Україну
    --
    Все, мы выезжаем в Краковец, Украину

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 9 сентября 2017 г.


    Несмотря на то, что этот пост был шуткой, в соцсетях реакция оказалась довольно бурной. В комментариях отметились не только сторонники бывшего губернатора Одесской области, посыпался и шквал шуток.





    Большинство острот касались президента Порошенко. Шутники посостязались в остроумии, представляя реакцию украинского лидера на возвращение Саакашвили.





    Позднее на своей странице в соцсети Саакашвили пояснил, что намеревается пересечь украинскую границу в воскресенье, 10 сентября. Между тем десятки активистов уже сегодня выдвинулись навстречу политику. По словам его сторонников в партии «Движение новых сил», к Краковцу выехала колонна из 50 автомобилей и 10 автобусов, которая растянулась на четыре километра.

    Ну що, друзі, ми вирушили на Краковець, де ми будемо чекати приїзду Михайла.
    Колона з 50 авто та 10 автобусів, довжиною …

    Опубликовано РУХ НОВИХ СИЛ 9 сентября 2017 г.


    Однако на границе появились и противники Саакашвили, которых он сам на своей странице в Facebook назвал титушками.

    Невідомі у спортивному одязі заявляють, що прибули на екскурсію, втім не можуть сказати куди саме, що за екскурсія тощо. Деякі з них зізнаються що приїхали проти Саакашвілі. Більше того жодний з них не пред’явив документ, що засвідчує особу.

    Yuriy Derevyanko / Юрій Дерев’янко вимагає у Національної поліції перевірити автобуси та підозрілі групи людей на предмет наявності у них зброї.

    Детальніше тут:
    http://info.rns.org.ua/posts/na-vimogu-derevyanka-poltsya-perevrya-ttushok-yak-/

    Опубликовано РУХ НОВИХ СИЛ 9 сентября 2017 г.


    Отметим, что перед возвращением политика Генпрокуратура Грузии направила украинским коллегам запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. В Киеве подтвердили получение документа.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru