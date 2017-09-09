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  • 09.09, 14:54

    Саакашвили выезжает на Украину вместе с 11-летним сыном

    4 комментария
    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили выезжает на Украину вместе с <nobr>11-летним</nobr> сыном

    Саакашвили выезжает на Украину вместе с 11-летним сыном

    Саакашвили выезжает на Украину вместе с <nobr>11-летним</nobr> сыном
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину.

    Политик написал об этом в Facebook и выложил фото с сыном. «Все, мы выезжаем в Краковец, на Украину», — гласит подпись под снимком.


    Все, ми виїжджаємо у Краковець, Україну
    --
    Все, мы выезжаем в Краковец, Украину

    Опубликовано Mikheil Saakashvili 9 сентября 2017 г.


    Ранее Саакашвили выразил уверенность в том, что никаких инцидентов на границе не будет.

    Михаил Саакашвили: «Не надо пугать нас насилием и провокациями, я еду на границу вместе со своим 11-летним сыном в полной уверенности, что никаких эксцессов не будет».

    Подписчики экс-президента Грузии пожелали ему удачи и легкой дороги, отметив, что его «ждет Украина».

    Mickey Sulakvelidze: «Доброго пути, Батоно Михеил. Берегите себя, вы нужны нам».

    Антон Сидак: «Михаил, Украина вас ждет!!! Надеюсь вам удастся навести там порядок!»

    смотретьНа польско-украинской границе ввели план «Перехват» и ищут Саакашвили
    На польско-украинской границе ввели план «Перехват» и ищут Саакашвили
    Ранее сторонники Саакашвили сообщили, что намерены встретить своего лидера на границе. А глава Радикальной партии Олег Ляшко обратился к пограничникам с призывом «стрелять на поражение во врага страны».

    Стоит добавить, что перед возвращением политика прокуратура Грузии направила украинским коллегам запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. В Киеве подтвердили получение документа.

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