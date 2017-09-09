Саакашвили выезжает на Украину вместе с 11-летним сыном

Бывший президент Грузии и
экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что выезжает из Польши на Украину.
Политик написал об этом в Facebook и выложил фото с сыном. «Все, мы выезжаем в Краковец, на Украину», — гласит подпись под снимком.
Ранее Саакашвили выразил уверенность в том, что никаких инцидентов на границе не будет.
Михаил Саакашвили: «Не надо пугать нас насилием и провокациями, я еду на границу вместе со своим 11-летним сыном в полной уверенности, что никаких эксцессов не будет».
Подписчики экс-президента Грузии пожелали ему удачи и легкой дороги, отметив, что его «ждет Украина».
Mickey Sulakvelidze: «Доброго пути, Батоно Михеил. Берегите себя, вы нужны нам».
Антон Сидак: «Михаил, Украина вас ждет!!! Надеюсь вам удастся навести там порядок!»
Ранее сторонники Саакашвили сообщили, что намерены встретить своего лидера на границе. А глава Радикальной партии Олег Ляшко обратился к пограничникам с призывом «стрелять на поражение во врага страны».
Стоит добавить, что перед возвращением политика прокуратура Грузии направила украинским коллегам запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. В Киеве подтвердили получение документа.
Все, ми виїжджаємо у Краковець, УкраїнуОпубликовано Mikheil Saakashvili 9 сентября 2017 г.
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Все, мы выезжаем в Краковец, Украину
Ранее Саакашвили выразил уверенность в том, что никаких инцидентов на границе не будет.
Михаил Саакашвили: «Не надо пугать нас насилием и провокациями, я еду на границу вместе со своим 11-летним сыном в полной уверенности, что никаких эксцессов не будет».
Подписчики экс-президента Грузии пожелали ему удачи и легкой дороги, отметив, что его «ждет Украина».
Mickey Sulakvelidze: «Доброго пути, Батоно Михеил. Берегите себя, вы нужны нам».
Антон Сидак: «Михаил, Украина вас ждет!!! Надеюсь вам удастся навести там порядок!»
Ранее сторонники Саакашвили сообщили, что намерены встретить своего лидера на границе. А глава Радикальной партии Олег Ляшко обратился к пограничникам с призывом «стрелять на поражение во врага страны».
Стоит добавить, что перед возвращением политика прокуратура Грузии направила украинским коллегам запрос о розыске, взятии под стражу и экстрадиции Саакашвили. В Киеве подтвердили получение документа.
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