Прорвавшийся на Украину Саакашвили направляется во Львов

Сторонники
экс-губернатора Одесской области прорвали кордон правоохранителей на границе. Михаил Саакашвили в окружении активистов прошел на территорию Украины.
Лидер партии «Движение новых сил» Михаил Саакашвили, которого его сторонники провели на территорию Украины, прорвав кордон силовиков, заявил, что направляется во Львов, передает «Интерфакс».
После пересечения границы Саакашвили задали вопрос, что он намерен делать дальше и как планирует «двигаться на Киев».
Михаил Саакашвили: «Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе, и решим».
Саакашвили целый день пытался попасть на территорию Украины, гражданства которой был лишен. Он отказался от поездки на КПП «Краковец» из-за провокаторов и сел на поезд. Но состав остановили и потребовали, чтобы он покинул вагон. В результате Саакашвили отправился к границе на автобусе, он без труда пересек польский КПП, но затем на украинском пункте пропуска «Шегини» ему заблокировали путь силовики.
В итоге в какой-то момент толпа, состоящая из сотен сторонников экс-губернатора Одесской области, двинулась на неработающий пункт пропуска. Об этом рассказал депутат Рады Юрий Деревянко из фракции «Батькивщина». Правоохранители попытались их остановить, но активисты прорвали оцепление. После этого сторонники окружили Саакашвили и сопровождавших его политиков плотным кольцом, а затем двинулась вперед.
Силовики пытались оказать сопротивление, но из-за численного превосходства активистов ничего не смогли сделать. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после прорыва началась драка.
Олег Слободян: «Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации».
Колонна, в которой около 1500 человек, двинулась от «Шегини» по трассе. Люди движутся с криками «Победа, победа!».
После пересечения границы Саакашвили задали вопрос, что он намерен делать дальше и как планирует «двигаться на Киев».
Михаил Саакашвили: «Сегодня мы соберемся во Львове, наверное, в ближайшем городе, и решим».
Саакашвили целый день пытался попасть на территорию Украины, гражданства которой был лишен. Он отказался от поездки на КПП «Краковец» из-за провокаторов и сел на поезд. Но состав остановили и потребовали, чтобы он покинул вагон. В результате Саакашвили отправился к границе на автобусе, он без труда пересек польский КПП, но затем на украинском пункте пропуска «Шегини» ему заблокировали путь силовики.
В итоге в какой-то момент толпа, состоящая из сотен сторонников экс-губернатора Одесской области, двинулась на неработающий пункт пропуска. Об этом рассказал депутат Рады Юрий Деревянко из фракции «Батькивщина». Правоохранители попытались их остановить, но активисты прорвали оцепление. После этого сторонники окружили Саакашвили и сопровождавших его политиков плотным кольцом, а затем двинулась вперед.
Силовики пытались оказать сопротивление, но из-за численного превосходства активистов ничего не смогли сделать. Помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян заявил, что после прорыва началась драка.
Олег Слободян: «Сейчас трудно даже спрогнозировать последствия этой ситуации».
Колонна, в которой около 1500 человек, двинулась от «Шегини» по трассе. Люди движутся с криками «Победа, победа!».
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