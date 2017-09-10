Отправка поезда с Саакашвили на Украину окончательно отменена

Внимание официального Киева приковано к границе с Польшей, которую намерен пересечь
экс-президент Грузии, бывший глава Одесской области Михаил Саакашвили.
В июле во время поездки за границу Саакашвили лишили украинского гражданства, но тот пообещал вернуться на Украину. Именно это он и пытается сделать сегодня. На украино-польской границе его поджидают сразу 400 агентов украинских спецслужб.
Опальный политик решил отправиться из Польши на поезде, но состав задержали. Саакашвили по громкой связи попросили выйти из вагона. Тот отказался. Остальные пассажиры поезда оказались заложниками ситуации.
Как утверждает Саакашвили, это было сделано по приказу Порошенко. В вагоне экс-губернатора Одесской области поддерживает Юлия Тимошенко. В поезде появился и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Между тем польская сторона связалась с министром иностранных дел Украины и попросила разрешить поезду «Интерсити», в котором находится экс-президент Грузии, проехать и решить все проблемы по прибытии. Об этом сообщил депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, передает РИА Новости.
Мустафа Найем: «Польская сторона ничего не может сделать, потому что поезд украинский. Есть прямой контакт Климкина с польской стороной по поводу того, что делать с поездом».
Но в результате отправка поезда Перемышль — Киев, в котором планировал вернуться на Украину Саакашвили, была отменена. Всех пассажиров попросили покинуть вагоны, сообщает ТАСС. В поезде и на вокзале прозвучало объявление: «Поезд дальше не поедет, всех желающих ожидают автобусы, которые доставят на Украину». Всем, кто согласится на изменение маршрута, обещают компенсировать стоимость билетов, но только на территории Украины.
Опальный политик решил отправиться из Польши на поезде, но состав задержали. Саакашвили по громкой связи попросили выйти из вагона. Тот отказался. Остальные пассажиры поезда оказались заложниками ситуации.
Как утверждает Саакашвили, это было сделано по приказу Порошенко. В вагоне экс-губернатора Одесской области поддерживает Юлия Тимошенко. В поезде появился и экс-глава СБУ Валентин Наливайченко.
Между тем польская сторона связалась с министром иностранных дел Украины и попросила разрешить поезду «Интерсити», в котором находится экс-президент Грузии, проехать и решить все проблемы по прибытии. Об этом сообщил депутат Верховной рады от Блока Петра Порошенко Мустафа Найем, передает РИА Новости.
Мустафа Найем: «Польская сторона ничего не может сделать, потому что поезд украинский. Есть прямой контакт Климкина с польской стороной по поводу того, что делать с поездом».
Но в результате отправка поезда Перемышль — Киев, в котором планировал вернуться на Украину Саакашвили, была отменена. Всех пассажиров попросили покинуть вагоны, сообщает ТАСС. В поезде и на вокзале прозвучало объявление: «Поезд дальше не поедет, всех желающих ожидают автобусы, которые доставят на Украину». Всем, кто согласится на изменение маршрута, обещают компенсировать стоимость билетов, но только на территории Украины.
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