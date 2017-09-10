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  • 10.09, 21:12
    Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе. Польша, Саакашвили, Украина, граница. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе

    Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе

    6 комментариев
    Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе

    Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе

    Сторонники Саакашвили прорвали оцепление на КПП «Шегини» на украинской границе
    • Фото: Associated Press © 2017, Monika Scislowska

      • На границе Украины начались столкновения — сторонники экс-губернатора Одессы прорвали оцепления силовиков на пункте пропуска «Шегини».

      Михаил Саакашвили пешком в окружении своих сторонников прошел на территорию Украины через КПП «Шегини», передает РИА Новости.

      Ранее сообщалось, что пограничники закрыли этот пропускной пункт якобы из-за сообщения о минировании. Но активисты, поддерживающие политика, прорвали оцепление. Затем они бросились к пропускному пункту, откуда вышел Саакашвили и в окружении своих сторонников прошел на территорию Украины. Эту информацию подтвердил депутат Рады Деревянко, сообщает «Интерфакс».

      смотретьСаакашвили застрял на польско-украинской границе перед «заминированным» КПП
      Саакашвили застрял на польско-украинской границе перед «заминированным» КПП
      Михаил Саакашвили, лишенный украинского гражданства, сегодня весь день пытается попасть на территорию страны. Он отказался от поездки на КПП «Краковец» из-за провокаторов и пересел на поезд, но состав остановили и потребовали, чтобы он покинул вагон. В результате экс-губернатор Одесской области отправился к границе на автобусе. Он без труда прошел польский пропускной пункт, но путь ему преградили на КПП «Шегини» украинские пограничники.

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