Саакашвили застрял на польско-украинской границе перед «заминированным» КПП

На Украину весь день пытается вернуться Михаил Саакашвили. На
польско-украинской границе накалилась ситуация. Насилия пока нет, но можно ожидать. Нервы, крики, палаточный лагерь, депутаты Рады от Мустафы Найема, зачинщика Майдана, до Юлии Тимошенко. И обращения депутата Ляшко: стреляйте, героические украинские пограничники, на поражение.
Приехал в польский Перемышль, Саакашвили на поезд — чтобы добраться до КПП «Краковец», успел раздать интервью, тронулся, но состав через минуту остановили.
Объявили, что поезд дальше не пойдет, пока он не освободит вагон. Саакашвили просидел три часа, потом пересел в автобус и отправился на другой КПП — «Медыка». Он пересек границу, где его встретил кордон полиции на КПП «Шегини».
В Государственной пограничной службе Украины объяснили блокировку пункта пропуска «Шегини», через который Саакашвили рассчитывал попасть в страну, сообщением о минировании. Данные якобы поступили из СБУ, передает «Интерфакс».
Михаил Саакашвили: «Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши. Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека на Украину. Остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?»
Теперь видели. Это, судя по всему, план «Мигрант», разработанный Порошенко. Сторонники Саакашвили нервничают, каналы в прямом эфире крутят, как Саакашвили сходил предварительно в храм для поднятия духа, как шел в ногу с Тимошенко.
Михаил Саакашвили — бывший друг Порошенко, бывший глава антикоррупционного комитета, бывший губернатор Одессы, лишенный гражданства лично Порошенко. Он уверяет, что лишился украинского гражданства за критику власти. А по словам Порошенко, за то, что скрыл: на родине на него возбуждено уголовное дело. Но об этом было известно всем, в том числе Порошенко.
Саакашвили жаловался американцам, но те промолчали, потом — европейцам, результат оказался таким же. Потом отправился к олигарху Коломойскому в Швейцарию искать управы на олигарха Порошенко. Тоже тишина. Вот он и пошел брать рубеж. И для «красоты» взял с собой сына Николоса.
Представьте, в каком тупике сейчас находятся не только украинские пограничники. Вся ситуация в целом зашла в тупик. Не пустить Мишико — плохо, паспорт же есть. Пустить — нехорошо, гражданства же нет, да и не велено. Замкнутый круг получается.
Подробности — в видеоматериале.
Объявили, что поезд дальше не пойдет, пока он не освободит вагон. Саакашвили просидел три часа, потом пересел в автобус и отправился на другой КПП — «Медыка». Он пересек границу, где его встретил кордон полиции на КПП «Шегини».
В Государственной пограничной службе Украины объяснили блокировку пункта пропуска «Шегини», через который Саакашвили рассчитывал попасть в страну, сообщением о минировании. Данные якобы поступили из СБУ, передает «Интерфакс».
Михаил Саакашвили: «Президент Порошенко приказал железной дороге остановить поезд на территории Польши. Они взяли в заложники всех пассажиров, чтобы не впустить одного человека на Украину. Остановить весь поезд на иностранной территории, в Европейском союзе с сотнями пассажиров. Вы когда-то такое видели?»
Теперь видели. Это, судя по всему, план «Мигрант», разработанный Порошенко. Сторонники Саакашвили нервничают, каналы в прямом эфире крутят, как Саакашвили сходил предварительно в храм для поднятия духа, как шел в ногу с Тимошенко.
Михаил Саакашвили — бывший друг Порошенко, бывший глава антикоррупционного комитета, бывший губернатор Одессы, лишенный гражданства лично Порошенко. Он уверяет, что лишился украинского гражданства за критику власти. А по словам Порошенко, за то, что скрыл: на родине на него возбуждено уголовное дело. Но об этом было известно всем, в том числе Порошенко.
Саакашвили жаловался американцам, но те промолчали, потом — европейцам, результат оказался таким же. Потом отправился к олигарху Коломойскому в Швейцарию искать управы на олигарха Порошенко. Тоже тишина. Вот он и пошел брать рубеж. И для «красоты» взял с собой сына Николоса.
Представьте, в каком тупике сейчас находятся не только украинские пограничники. Вся ситуация в целом зашла в тупик. Не пустить Мишико — плохо, паспорт же есть. Пустить — нехорошо, гражданства же нет, да и не велено. Замкнутый круг получается.
Подробности — в видеоматериале.
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