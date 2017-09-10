Саакашвили не теряет надежды прорваться на Украину

Феминистка обнажилась для Саакашвили в Краковце… ждут горячего грузина

Не пустили. Поезду, на котором Саакашвили пытался прорваться на Украину, отменили отправку. Пассажиры в недоумении. 😠🚆Ваш ход, Михаил pic.twitter.com/2hsVKRa3tx