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  • 10.09, 18:10

    Саакашвили не теряет надежды прорваться на Украину

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    • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich
    Саакашвили не теряет надежды прорваться на Украину

    Саакашвили не теряет надежды прорваться на Украину

    Саакашвили не теряет надежды прорваться на Украину
  • Фото: Reuters © 2017, Gleb Garanich

    • Первая попытка возвращения на Украину Михаила Саакашвили окончилась неудачей.

    Поезд, в котором находились политик и его многочисленная свита в лице семьи, журналистов, сторонников и Юлии Тимошенко, был отменен. Согласно последним данным, Саакашвили не намерен сдаваться. Он собирается доехать до границы на автобусе. К слову, так было задумано с самого начала, сообщает РИА Новости.

    Михаил Саакашвили: «Мы возвращаемся к первоначальному плану. Я предлагаю всем проехать со мной к пункту пропуска „Краковец“».

    Скандал на польско-украинской границе, в частности, отмену поезда с Саакашвили, бурно обсуждают в соцсетях.




    Александр Беляев, пользователь НТВ.Ru: «Цирк! цирк! цирк!».








    смотретьОтправка поезда с Саакашвили на Украину окончательно отменена
    Отправка поезда с Саакашвили на Украину окончательно отменена
    Президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.



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