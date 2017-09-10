Саакашвили не теряет надежды прорваться на Украину

Первая попытка возвращения на Украину Михаила Саакашвили окончилась неудачей.
Поезд, в котором находились политик и его многочисленная свита в лице семьи, журналистов, сторонников и Юлии Тимошенко, был отменен. Согласно последним данным, Саакашвили не намерен сдаваться. Он собирается доехать до границы на автобусе. К слову, так было задумано с самого начала, сообщает РИА Новости.
Михаил Саакашвили: «Мы возвращаемся к первоначальному плану. Я предлагаю всем проехать со мной к пункту пропуска „Краковец“».
Скандал на польско-украинской границе, в частности, отмену поезда с Саакашвили, бурно обсуждают в соцсетях.
Александр Беляев, пользователь НТВ.Ru: «Цирк! цирк! цирк!».
Президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.
Михаил Саакашвили: «Мы возвращаемся к первоначальному плану. Я предлагаю всем проехать со мной к пункту пропуска „Краковец“».
Скандал на польско-украинской границе, в частности, отмену поезда с Саакашвили, бурно обсуждают в соцсетях.
Александр Беляев, пользователь НТВ.Ru: «Цирк! цирк! цирк!».
По многочисленным просьбам кастрюлеголовых, передаём любимую песню Михо #Саакашвили 😂😂😂 pic.twitter.com/yABWrTEtH7— Совесть (@moyasovest) 10 сентября 2017 г.
Феминистка обнажилась для Саакашвили в Краковце… ждут горячего грузина— Игорь Митин (@igorkod5) 10 сентября 2017 г.
Президент Украины Пётр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства. В администрации президента это объяснили тем, что он предоставил недостоверные данные при его получении. Сам Саакашвили на тот момент находился в США, позднее посетил Польшу, Литву и Венгрию. Он неоднократно сообщал, что намерен вернуться на Украину 10 сентября. Киев заявил, что изучает запрос Грузии об экстрадиции экс-президента.
Не пустили. Поезду, на котором Саакашвили пытался прорваться на Украину, отменили отправку. Пассажиры в недоумении. 😠🚆Ваш ход, Михаил pic.twitter.com/2hsVKRa3tx— НТВ (@ntvru) 10 сентября 2017 г.
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