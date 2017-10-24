Саакашвили отказали в статусе беженца на Украине

Миграционная служба Украины отказала
экс-главе Грузии Михаилу Саакашвили в предоставлении статуса беженца.
Это означает, что Киев может в любой момент может депортировать его из страны. Такое заявление сделал украинский генпрокурор Юрий Луценко в эфире канала «112 Украина».
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «У меня есть новость: если раньше я говорил, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможной его депортацию или экстрадицию, то сейчас государственная миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца, и господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился. Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию, и миграционная служба знает это».
Луценко также заявил, что бывший губернатор Одесской области устраивает политические провокации, чтобы захватить власть. Более того, по словам генпрокурора, сторонники Саакашвили готовят силовой переворот на Украине.
Напомним, уволенный с поста одесского губернатора и лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.
В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.
Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «У меня есть новость: если раньше я говорил, что Саакашвили имеет статус, который делает невозможной его депортацию или экстрадицию, то сейчас государственная миграционная служба отказала ему в предоставлении статуса беженца, и господин Саакашвили по этому поводу в суд не обратился. Сейчас он не имеет никаких специальных обстоятельств, которые могли бы сделать невозможной его депортацию или экстрадицию, и миграционная служба знает это».
Луценко также заявил, что бывший губернатор Одесской области устраивает политические провокации, чтобы захватить власть. Более того, по словам генпрокурора, сторонники Саакашвили готовят силовой переворот на Украине.
Напомним, уволенный с поста одесского губернатора и лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и попал на территорию Украины со стороны Польши. В начале октября стало известно, что он добивается получения статуса политического беженца на Украине.
В Грузии против бывшего президента возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по обвинениям в растрате.
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