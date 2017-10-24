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24 октября, 13:10
Владимир Путин на сессии форума «Россия зовет!»

    В Киеве заявили о готовящемся силовом перевороте

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    В Киеве заявили о готовящемся силовом перевороте

    В Киеве заявили о готовящемся силовом перевороте

    В Киеве заявили о готовящемся силовом перевороте

    Генпрокурор Украины заявил, что соратники Саакашвили планируют произвести силовой переворот на средства, получаемые из-за рубежа.

    Как сообщает РИА Новости, Юрий Луценко пообещал, что власти не позволят митингующим привести план в исполнение.

    Юрий Луценко, генпрокурор Украины: «Право на мирный протест не означает подготовку силового переворота, который затеяла небольшая группа людей приблизительно 150–200 человек, которые требуют от государства делать только то, что они при поддержке финансов из-за границы, и в свое время я это докажу — они финансируются из-за границы, — силовыми методами с помощью приобретения автоматического оружия хотят навязать украинскому государству. Ответственно заявляю: это у них не выйдет, они не пройдут».

    Напомним, массовая акция протеста у стен Верховной рады началась на минувшей неделе. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил» («Движение новых сил») и запрещенный в РФ «Правый сектор». Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. За время акции произошло несколько стычек протестующих с полицией.

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