Дух переворота: накроет ли Украину «Михомайдан»

В Киеве вновь открыт сезон палаток. Но на что жалуются и зачем снова зовут Украину к топору лидеры нового Майдана?
Киев опять бурлит. Но пока кастрюля с этим украино-грузинским чахохбили стоит на медленном огне, как в конце 2013-го. Но не снесет ли скоро крышку?
Сам Майдан сейчас выглядит очень патриотично. Отсюда стартуют экскурсии в Межигорье — бывшую резиденцию экс-президента Украины Януковича. Свою экскурсию отсюда начинает и Маттио Сорби. Ее маршрут ведет к Верховной раде — месту, где затевается Майдан с приставкой «Михо».
Маттио Сорби, итальянский журналист: «Очень сильный, создающий проблемы этот Саакашвили. Но он не реалист, потому что он хочет бороться против Порошенко. А это нереально. Хотя, конечно, Порошенко погряз в коррупции, вы правы, но украинцы устали».
За ограждением нового Майдана Семён Семенченко сокрушается: нечем брать власть. Полиции вокруг чуть ли не больше, чем митингующих. Потихоньку разбирают мостовую — пока только для «погремушек».
А дальше — как пойдет. И опять повеяло 2014-м. Крепкие ребята, кое-кто в масках. И некоторые полицейские прячут лица, видимо, сомневаясь, чья возьмет.
Подробности — в видеоматериале.
Сам Майдан сейчас выглядит очень патриотично. Отсюда стартуют экскурсии в Межигорье — бывшую резиденцию экс-президента Украины Януковича. Свою экскурсию отсюда начинает и Маттио Сорби. Ее маршрут ведет к Верховной раде — месту, где затевается Майдан с приставкой «Михо».
Маттио Сорби, итальянский журналист: «Очень сильный, создающий проблемы этот Саакашвили. Но он не реалист, потому что он хочет бороться против Порошенко. А это нереально. Хотя, конечно, Порошенко погряз в коррупции, вы правы, но украинцы устали».
За ограждением нового Майдана Семён Семенченко сокрушается: нечем брать власть. Полиции вокруг чуть ли не больше, чем митингующих. Потихоньку разбирают мостовую — пока только для «погремушек».
А дальше — как пойдет. И опять повеяло 2014-м. Крепкие ребята, кое-кто в масках. И некоторые полицейские прячут лица, видимо, сомневаясь, чья возьмет.
Подробности — в видеоматериале.
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