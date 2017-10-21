Протестующие у стен Рады выдвинули Порошенко новый ультиматум

Участники массовой протестной акции у Верховной рады выдвинули президенту Петру Порошенко новые условия.
Как сообщает РИА Новости, выступающие потребовали в течение пяти дней внести на рассмотрение парламента закон об импичменте. Также протестующие требуют, чтобы глава государства внес в Раду законопроект об антикоррупционном суде.
Напомним, что возле здания Рады протестуют сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Они разбили палаточный городок и не собираются уходить, пока их требования не будут выполнены.
Сам Пётр Порошенко обвиняет организаторов митинга в том, что их реальная цель — дестабилизация ситуации на Украине.
Напомним, что возле здания Рады протестуют сторонники бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. Они разбили палаточный городок и не собираются уходить, пока их требования не будут выполнены.
Сам Пётр Порошенко обвиняет организаторов митинга в том, что их реальная цель — дестабилизация ситуации на Украине.
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