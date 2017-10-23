В Киеве рассказали о подготовке отрядов для свержения Порошенко

Депутат Рады и
экс-командир украинского батальона «Донбасс» Семён Семенченко заявил, что по всей стране уже идет набор добровольцев для операции по свержению Петра Порошенко.
Как сообщает портал «Dni.Ru», парламентарий уверен, что президент Украины может покинуть свой поста еще до Нового года. По его словам, этому будет способствовать протестная акция с участием ветеранов военной операции в Донбассе.
Семён Семенченко, депутат Рады: «Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенных одной целью. Я имею в виду — не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины».
Семенченко рассказал, что во многих городах уже начинают формироваться отряды добровольцев из бывших военных.
Семён Семенченко, депутат Рады: «Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируют свои действия».
Напомним, массовая акция протеста у стен Верховной рады началась на минувшей неделе. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил» («Движение новых сил») и запрещенный в РФ «Правый сектор».
Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Они разбили палаточный лагерь; саму акцию назвали «Михомайданом» в честь Саакашвили, одного из лидеров и идейных вдохновителей протестного движения. За время проведения акции произошло несколько столкновений митингующих с полицией. Накануне местные СМИ мообщили, что у частной резиденции Петра Порошенко появилась военная техника.
Семён Семенченко, депутат Рады: «Я могу сказать, что достаточно 500 человек скоординированных, объединенных одной целью. Я имею в виду — не просто майдановцы, не просто пожилые люди, не просто молодежь, которая проживает тут, а именно воины».
Семенченко рассказал, что во многих городах уже начинают формироваться отряды добровольцев из бывших военных.
Семён Семенченко, депутат Рады: «Приезжают люди, они агитируют своих сослуживцев и координируют свои действия».
Напомним, массовая акция протеста у стен Верховной рады началась на минувшей неделе. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил» («Движение новых сил») и запрещенный в РФ «Правый сектор».
Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Они разбили палаточный лагерь; саму акцию назвали «Михомайданом» в честь Саакашвили, одного из лидеров и идейных вдохновителей протестного движения. За время проведения акции произошло несколько столкновений митингующих с полицией. Накануне местные СМИ мообщили, что у частной резиденции Петра Порошенко появилась военная техника.
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