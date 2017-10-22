К частной резиденции Порошенко стянули военную технику

У частной резиденции Петра Порошенко под Киевом появилась военная техника.
Кадры с машинами и силовиками в селе Козин были опубликованы в Сети. Сами военные объясняют свое присутствие под Киевом «проведением учений», сообщила депутат Верховной рады Украины Виктория Войцицкая.
Парламентарий понимает, что для обеспечения порядка в центре Киева, где продолжаются акции протеста сторонников опального политика Михаила Саакашвили, было задействовано много силовиков, «и это хорошо, что день прошел без существенных эксцессов», сообщает сайт Вести.Ru. Но, вопрошает Войцицкая, зачем стягивать силовиков под Киев.
Виктория Войцицкая, депутат Верховной рады: «Объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться?»
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась в начале этой недели. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил» («Движение новых сил») , запрещенный в РФ «Правый сектор».
Произошло несколько столкновений активистов с полицией. Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Они разбили палаточный лагерь; саму акцию назвали «Михомайданом» в честь Саакашвили, одного из лидеров и идейных вдохновителей протестного движения.
Парламентарий понимает, что для обеспечения порядка в центре Киева, где продолжаются акции протеста сторонников опального политика Михаила Саакашвили, было задействовано много силовиков, «и это хорошо, что день прошел без существенных эксцессов», сообщает сайт Вести.Ru. Но, вопрошает Войцицкая, зачем стягивать силовиков под Киев.
Виктория Войцицкая, депутат Верховной рады: «Объясните, зачем столько людей и техники нагнали для охраны частной резиденции президента? Да еще и дорогу перекрыли на некоторое время? Тут кого бояться?»
Массовая акция протеста у стен Верховной рады началась в начале этой недели. Организаторами манифестации выступили несколько оппозиционных политических сил — «Самопомощь», «Батькивщина», «Рух новых сил» («Движение новых сил») , запрещенный в РФ «Правый сектор».
Произошло несколько столкновений активистов с полицией. Протестующие требовали отмены депутатской неприкосновенности и создания антикоррупционного суда. Они разбили палаточный лагерь; саму акцию назвали «Михомайданом» в честь Саакашвили, одного из лидеров и идейных вдохновителей протестного движения.
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