Саакашвили потребовал разогнать «барыжную» нацгвардию Украины

Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на народном вече в центре Киева заявил, что Национальная гвардия Украины обслуживает интересы власти, поэтому должна быть ликвидирована.
Михаил Саакашвили: «Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть».
Саакашвили обвинил президента Петра Порошенко в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика страны растет очень медленно. Экс-губернатор также назвал главу государства «дешевым мафиози», обвинив в репрессиях против соратников Саакашвили, сообщает ТАСС.
К зданию Рады в воскресенье на вече пришли сотни противников украинского президента. Между демонстрантами и полицией произошла потасовка.
На митинг заявился и сам «Порошенко», точнее, примеривший его образ участник вече. Он появился сидящим на шее у украинского казака. В руках у ряженого были золотой батон и мешок с деньгами. Настоящий же Порошенко заявил, что акции у Рады устраивают люди Коломойского, которые пытаются раскачать ситуацию в стране.
Саакашвили обвинил президента Петра Порошенко в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика страны растет очень медленно. Экс-губернатор также назвал главу государства «дешевым мафиози», обвинив в репрессиях против соратников Саакашвили, сообщает ТАСС.
К зданию Рады в воскресенье на вече пришли сотни противников украинского президента. Между демонстрантами и полицией произошла потасовка.
На митинг заявился и сам «Порошенко», точнее, примеривший его образ участник вече. Он появился сидящим на шее у украинского казака. В руках у ряженого были золотой батон и мешок с деньгами. Настоящий же Порошенко заявил, что акции у Рады устраивают люди Коломойского, которые пытаются раскачать ситуацию в стране.
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