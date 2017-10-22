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    Саакашвили потребовал разогнать «барыжную» нацгвардию Украины

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    • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com
    Саакашвили потребовал разогнать «барыжную» нацгвардию Украины

    Саакашвили потребовал разогнать «барыжную» нацгвардию Украины

    Саакашвили потребовал разогнать «барыжную» нацгвардию Украины
  • Фото: Mikheil Saakashvili / facebook.com

    • Экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили на народном вече в центре Киева заявил, что Национальная гвардия Украины обслуживает интересы власти, поэтому должна быть ликвидирована.

    Михаил Саакашвили: «Это не Национальная гвардия, это барыжная гвардия, которая создана для того, чтобы защищать главного барыгу от собственного народа. Нацгвардию нужно закрыть».

    Саакашвили обвинил президента Петра Порошенко в чрезмерном обогащении на фоне того, что экономика страны растет очень медленно. Экс-губернатор также назвал главу государства «дешевым мафиози», обвинив в репрессиях против соратников Саакашвили, сообщает ТАСС.

    смотретьСаакашвили на «Михомайдане» рассказал про светлое будущее украинцев
    Саакашвили на «Михомайдане» рассказал про светлое будущее украинцев
    К зданию Рады в воскресенье на вече пришли сотни противников украинского президента. Между демонстрантами и полицией произошла потасовка.

    смотретьНа созванном Саакашвили вече появился «Порошенко» верхом на казаке
    На созванном Саакашвили вече появился «Порошенко» верхом на казаке
    На митинг заявился и сам «Порошенко», точнее, примеривший его образ участник вече. Он появился сидящим на шее у украинского казака. В руках у ряженого были золотой батон и мешок с деньгами. Настоящий же Порошенко заявил, что акции у Рады устраивают люди Коломойского, которые пытаются раскачать ситуацию в стране.

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