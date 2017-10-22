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    У Рады произошла потасовка между участниками вече и полицией

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    • Фото: Сергій Лещенко / facebook.com
    У Рады произошла потасовка между участниками вече и полицией

    У Рады произошла потасовка между участниками вече и полицией

    У Рады произошла потасовка между участниками вече и полицией
  • Фото: Сергій Лещенко / facebook.com

    • В центре Киева у здания Верховной рады, где экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проводит вече, вспыхнула потасовка.

    Опальный политик со сцены заявил: полиция «режет колеса нашей машины со звуком». После этого Саакашвили призвал участников собрания пойти и «забрать машину».

    До этого выступления многим было плохо слышно спикеров, так как было задействовано маломощное звуковое оборудование.

    Когда активисты подошли к автомобилю с аппаратурой, полиция перекрыла им движение. Митингующие попытались прорвать кордон, завязалась потасовка. Организаторы вече призвали участников прекратить противостояние. Депутат Сергей Лещенко смог залезть в грузовик с оборудованием, стычка прекратилась, передает с места событий корреспондент РИА Новости.

    смотретьНа созванном Саакашвили вече появился «Порошенко» верхом на казаке
    На созванном Саакашвили вече появился «Порошенко» верхом на казаке
    Другим ярким моментом проходящего в воскресенье вече стало появление ряженого в костюме президента Петра Порошенко. В руках у него были золотой батон и мешок денег. Персонаж вызвал аплодисменты у собравшихся.

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