У Рады произошла потасовка между участниками вече и полицией

В центре Киева у здания Верховной рады, где
экс-президент Грузии Михаил Саакашвили проводит вече, вспыхнула потасовка.
Опальный политик со сцены заявил: полиция «режет колеса нашей машины со звуком». После этого Саакашвили призвал участников собрания пойти и «забрать машину».
До этого выступления многим было плохо слышно спикеров, так как было задействовано маломощное звуковое оборудование.
Когда активисты подошли к автомобилю с аппаратурой, полиция перекрыла им движение. Митингующие попытались прорвать кордон, завязалась потасовка. Организаторы вече призвали участников прекратить противостояние. Депутат Сергей Лещенко смог залезть в грузовик с оборудованием, стычка прекратилась, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Другим ярким моментом проходящего в воскресенье вече стало появление ряженого в костюме президента Петра Порошенко. В руках у него были золотой батон и мешок денег. Персонаж вызвал аплодисменты у собравшихся.
До этого выступления многим было плохо слышно спикеров, так как было задействовано маломощное звуковое оборудование.
Когда активисты подошли к автомобилю с аппаратурой, полиция перекрыла им движение. Митингующие попытались прорвать кордон, завязалась потасовка. Организаторы вече призвали участников прекратить противостояние. Депутат Сергей Лещенко смог залезть в грузовик с оборудованием, стычка прекратилась, передает с места событий корреспондент РИА Новости.
Другим ярким моментом проходящего в воскресенье вече стало появление ряженого в костюме президента Петра Порошенко. В руках у него были золотой батон и мешок денег. Персонаж вызвал аплодисменты у собравшихся.
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