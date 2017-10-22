На созванном Саакашвили вече появился «Порошенко» верхом на казаке: видео

В центре Киева собрались сотни сторонников
экс-президента Грузии Михаила Саакашвили. Опальный политик созывал украинцев на народное вече в последние несколько дней.
На сцене выступили несколько общественных деятелей: депутат Рады Сергей Лещенко и мэр Глухова Мишель Терещенко. Также появился ряженый в костюме президента Украины Петра Порошенко, который сидел на плечах у украинского казака. В руках у него были золотой батон и мешок денег. При появлении комического персонажа участники акции протеста начали смеяться и аплодировать.
Не так давно митингующие у здания Верховной рады переместили свои палатки в парк, который прилегает к парламенту. При этом лагерь разделился на два сектора — военный и гражданский. Палатки у проезжей части заняли те, кто воевал в Донбассе. Они потребовали в течение пяти дней внести в парламент два законопроекта: об импичменте президента и о создании антикоррупционного суда. На это требование уже отреагировал Порошенко. Он заявил, что действия активистов спонсирует олигарх Коломойский, а их главная цель — раскачать ситуацию в стране.
Не так давно митингующие у здания Верховной рады переместили свои палатки в парк, который прилегает к парламенту. При этом лагерь разделился на два сектора — военный и гражданский. Палатки у проезжей части заняли те, кто воевал в Донбассе. Они потребовали в течение пяти дней внести в парламент два законопроекта: об импичменте президента и о создании антикоррупционного суда. На это требование уже отреагировал Порошенко. Он заявил, что действия активистов спонсирует олигарх Коломойский, а их главная цель — раскачать ситуацию в стране.
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