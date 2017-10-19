Улицы разбитых фонарей
ТВ-Эфир
Улицы разбитых фонарей
Онлайн на сайте
Владимир Путин на сессии клуба «Валдай»

    Рада запустила процесс отмены депутатской неприкосновенности

    комментировать
    • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko
    Рада запустила процесс отмены депутатской неприкосновенности

    Рада запустила процесс отмены депутатской неприкосновенности

    Рада запустила процесс отмены депутатской неприкосновенности
  • Фото: Reuters © 2017, Valentyn Ogirenko

    • Рада сделала первый шаг к изменению Конституции касательно ограничения депутатской неприкосновенности.

    Соответствующий законопроект, внесенный Петром Порошенко, поддержали 336 депутатов.

    Таким образом, президентский законопроект включен в повестку дня сессии и направлен в Конституционный суд для получения заключения, отмечает «112 Украина».

    Документ предусматривает изъятие из Конституции статьи о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также о том, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. При этом норму о том, что депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, предлагается оставить в силе. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.

    Отметим, что отменить депутатскую неприкосновенность потребовали участники акции протеста, которые разбили палатки и возвели баррикады у здания Рады. Также они добиваются создания антикоррупционного суда.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru