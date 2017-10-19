Рада запустила процесс отмены депутатской неприкосновенности

Рада сделала первый шаг к изменению Конституции касательно ограничения депутатской неприкосновенности.
Соответствующий законопроект, внесенный Петром Порошенко, поддержали 336 депутатов.
Таким образом, президентский законопроект включен в повестку дня сессии и направлен в Конституционный суд для получения заключения, отмечает «112 Украина».
Документ предусматривает изъятие из Конституции статьи о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также о том, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. При этом норму о том, что депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, предлагается оставить в силе. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Отметим, что отменить депутатскую неприкосновенность потребовали участники акции протеста, которые разбили палатки и возвели баррикады у здания Рады. Также они добиваются создания антикоррупционного суда.
Таким образом, президентский законопроект включен в повестку дня сессии и направлен в Конституционный суд для получения заключения, отмечает «112 Украина».
Документ предусматривает изъятие из Конституции статьи о том, что нардепам гарантируется депутатская неприкосновенность, а также о том, что депутаты не могут быть привлечены к уголовной ответственности, задержаны или арестованы без согласия Рады. При этом норму о том, что депутаты не будут юридически отвечать за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, предлагается оставить в силе. Изменения должны вступить в силу с 1 января 2020 года.
Отметим, что отменить депутатскую неприкосновенность потребовали участники акции протеста, которые разбили палатки и возвели баррикады у здания Рады. Также они добиваются создания антикоррупционного суда.
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