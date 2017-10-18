Участники «Михомайдана» начали возводить баррикады у Рады

Участники «Михомайдана» в Киеве возвели первую баррикаду у стен Верховной рады Украины.
Как сообщают местные СМИ, баррикада появилась на улице Грушевского. Митингующие построили ее для защиты в случае штурма силовиками. Кроме того, у стен Рады разбили походную кухню. Участников акции протеста кормят классической гречкой с тушенкой.
Еще со вчерашнего дня митингующие начали устанавливать у правительственного здания палатки, демонстрируя, что не планируют быстро сдаваться. Сейчас их уже больше десятка. Всего у Рады на данный момент остается порядка 200 человек. Они требуют «большой политической реформы».
Тем временем правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Накануне вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. По факту случившегося украинская полиция возбудила уголовное дело.
Еще со вчерашнего дня митингующие начали устанавливать у правительственного здания палатки, демонстрируя, что не планируют быстро сдаваться. Сейчас их уже больше десятка. Всего у Рады на данный момент остается порядка 200 человек. Они требуют «большой политической реформы».
Тем временем правоохранители усилили охрану в правительственном квартале и перекрыли движение в центре. Накануне вечером между силовиками и активистами произошла стычка, в которой, по данным МВД, пострадали полицейский и активист. По факту случившегося украинская полиция возбудила уголовное дело.
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